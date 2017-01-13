ولد علي.. شاشات عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الجزائري في الكان

كشف وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي مساء اليوم الجمعة، أن قطاعه بصدد إتخاد كل الاجراءات بالتنسيق مع المؤسسات تحت وصايته، من أجل تمكين الشباب الجزائري من متابعة مباريات المنتخب الجزائري في نهائيات كأس أمم افريقيا-2017 لكرة القدم، بالغابون من 14 جانفي الى 5 فيفري.

وصرح الوزير في لقاء صحفي بمناسبة افتتاحه لفعاليات الطبعة الاولى لـ"كأس جميلة" لكرتي القدم واليد، المخصصة لطالبات الأحياء الجامعية بالقاعة المتعددة الرياضات للأبيار بالجزائر العاصمة، "نحن بصدد التنظيم واتخاد كل الاجراءات، بالتنسيق مع المؤسسات التابعة لقطاع الشباب والرياضة لتمكين الشباب الجزائري من متابعة مباريات المنتخب الجزائري في كاس امم افريقيا-2017 بالغابون."

وأضاف ولد علي، "العمل يتم تحديدا مع الولاة قصد تجنيد كل مسؤولي الجماعات المحلية، إضافة الى مدراء الشباب والرياضة لتسخير دور الشباب والقاعات وتوفير شاشات عملاقة، حتى يتسنى لشبابنا من مشاهدة على المباشر الحدث الرياضي الأبرز حاليا وبصفة خاصة المنتخب الجزائري."

ويأتي هذا على خلفية فشل مؤسسة التلفزيون الجزائري من نقل مباريات المنتخب الجزائري، بسبب "المبالغ المالية الباهضة الخارقة لكل الضوابط التي تكلفها حقوق البث"، حسبما ماجاء في بيان لها.

وجدير بالذكر، أن "الخضر"، يتواجدون حاليا بفرانس فيل بالغابون، للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. ويلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الثانية رفقة كل من السنيغال و تونس وزيمبابوي. ويواجه الخضر في خرجتهم الاولى زيمبابوي يوم الاحد على الساعة الخامسة مساءا.