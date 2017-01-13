برشلونة يقيل مسؤول العلاقات المؤسسية بسبب ميسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، قبل لحظات إقالة بيري جراتاكوس، مدير العلاقات المؤسسية للنادي الكتالوني، بعد تصريحاته المثيرة للجدل، والتي انتقد فيها نجم الفريق الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطريقة غير مباشرة. وكانت إذاعة راك 1 الكتالونية، قد كشفت نية النادي الاسباني بإقالة جراتاكوس، وذلك كإشارة لدعم النجم الأرجنتيني، من تصريحات جراتاكوس. وبرر برشلونة، في بيان قرار إقالة جراتاكوس، بأنه راجع لإعرابه عن رأي شخصي لا يتطابق مع رأي النادي، بعد قرعة كأس ملك إسبانيا. وكان جراتاكوسن قد قال في تصريحات اليوم الجمعة، بدون وجود إنييستا ونيمار وبيكيه، لن يظهر ميسي بهذه الكفاءة. وتأمل إدارة برشلونة، في إقناع ميسي بتجديد عقده مع برشلونة، حيث ينتهي العقد الحالي بنهاية الموسم القادم. وكان جراتاكوس قد شن هجومًا حادًا على نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الأحداث المتعلقة بتجميد مفاوضات تجديد العقد بين الطرفين. وقد تشعل هذه التصريحات الأوضاع في برشلونة، مع تأخر الفريق عن ريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وتوقف مفاوضات، تجديد العقد مع ليونيل ميسي.