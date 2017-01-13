بوقروة يرسم توقيعه اليوم و«السياسي» يصر على بوشار

سيكون مهاجم شباب بلوزداد بوقروة، اليوم، في مدينة سطيف على موعد مع الجلسة النهائية لترسيم توقيعه، بعد أن أنهى كامل تفاصيل الاتفاق مع الرئيس حسان حمّار، الأسبوع الفارط، وضمن جلب وثيقة تسريحه من إدارة فريقه، حيث سيوقع على عقد لموسمين ويباشر التدريبات مع انطلاق التحضيرات، أمسية الغد الأحد، استعدادا لمواجهة الجولة الأولى، ليكون المستقدم الثالث بعد كل من الظهيرين بوطبة وايبوزيدن، كما سارعت الإدارة إلى تسجيل طلب تحويل الظهير الأيسر المغترب ايبوزيدن في نظام التحويلات الدولية «التياماس»، صبيحة أمس، خاصة أن اللاعب قادم من البطولة الفرنسية حيث يلعب لأحد نوادي الأقسام السفى، بعد أن كان قد رسم توقيعه، في اليوم الأخير من التربص، على عقد لموسمين ونصف، حيث كان اللاعب السابق رحو سليمان وراء جلب اللاعب ونصح الإدارة بضمه، حيث يتواجد حاليا في مدينة سطيف من أجل الفحوصات الطبية وتكوين ملف تأهيله، وسيكون على موعد لحضور التدريبات أمسية الغد.

مسيرو شباب قسنطينة في سطيف للتفاوض على تسريح بوشار

التحق عدد من مسئولي شباب قسنطينة، أمس، بمدينة سطيف، حيث كانوا علي موعد مع ملاقاة الرئيس حسان حمار في جلسة تفاوضية بخصوص وثيقة تسريح المدافع بوشار، الذي أنهت إدارة «السياسي» الاتفاق معه حول كامل الجوانب وانتزاع موافقته النهائية، وجاء لقاء مسيري الشباب أمس مع الرئيس حمّار، من أجل إزالة الخلافات، بعد ان كان الرئيس حمّار قد أقحم مستحقات المدرب عمراني العالقة في مقابل تسريح المدافع الشاب، وهو ما رفضه المدرب ومسيرو الشباب، قبل أن يرفع حمّار سقف قيمة التسريح إلي مليار ونصف، في انتظار ما سيفضى إليه لقاء الأمس، خاصة مع إصرار إدارة الشباب على الحصول على وثيقة تسريح المدافع بطلب من المدرب عمراني.

أمقران يغادر غدا إلى البرتغال من أجل التوقيع

يغادر المدافع المحوري أمقران إلى البرتغال، صبيحة غد الأحد، بعد أن حدد الرئيس حمّار موعدا مع إدارة نادي سيتوبال البرتغالي لحضور اللاعب من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات، قصد ترسيم توقيعه خاصة أن اللاعب يبدي رغبة كبيرة في الحصول على عقد احترافي. وكان الرئيس حمّار قد اتفق على تسريحه مقابل مليار سنتيم يتلقاها في مواعيد تم تحديدها في برتوكول اتفاق مع إدارة نادي سيتوبال.

الإدارة عوضت مصاريف التذكرة للمهاجم أمعوش

أقدمت الإدارة، في نهاية التربص عقب إبلاغ المهاجم المغترب امعوش قاسم بعدم ضمه، على تسليمه تعويضات مالية بقيمة التذكرة ذهابا وإيابا من إسبانيا إلى فرنسا، والتي كان المهاجم من تكفل بمصاريفها من أمواله الخاصة، ومن أجل عدم إحراجه اتفقت معه على العودة الصائفة القادمة من أجل الانضمام وتقمص ألوان فريق وفاق سطيف.

ماضوي لم يجد حلا لنقص الفعالية الهجومية

أكدت المواجهة الودية التي أجرتها التشكيلة خلال تربص إسبانيا على تواصل هاجس غياب الفعالية الهجومية الذي ظلت التشكيلة تشكو منه، طيلة مباريات مرحلة الذهاب خلال عهدة المدرب السابق عمراني، فقد أظهرت الفرص العديدة السانحة التي تفنن المهاجمون في تضييعها خلال المباراة الودية، فشل المدرب العائد ماضوي في إيجاد حلول لغياب الفعالية الهجومية، رغم تركيزه منذ انطلاق التربص على العمل أمام المرمى.

غياب مهاجم صريح زاد من متاعب المدرب

ازدادت متاعب المدرب ماضوي في أخذ نظرة دقيقة على نقائص التشكيلة، رغم معرفته الجيدة لخبايا التعداد، بسبب غياب مهاجم صريح ضمن التعداد الذي كان تحت تصرفه خلال التربص، بعد غياب أمقران، وتسريح بولمدايس وإصابة ناجيو ما جعله يلجأ إلى حلول ترقيعية، بعد أن دخل المباراة الودية أمام ديبورتيفو ألكويانو في نهاية التربص من دون مهاجم صريح، واكتفى بالمجهودات الفردية لعناصر الوسط الهجومي والرواقين، حيث لم يفهم الكثير جدوى إقامة تربص من دون مهاجمين.

مواجهة «السياسي» المقياس لكشف نجاح التربص

ستكون مواجهة شباب قسنطينة، السبت القادم، مقياسا حقيقيا للأنصار للوقوف على مدى جدية العمل الذي قامت به التشكيلة خلال تربص إسبانيا، حيث سيكون الجانب البدني الأكثر متابعة من قبل الجميع، بعد أن بقي خلال مرحلة العودة النقطة السلبية، كما ستبين مواجهة الجولة الأولي مدى نجاعة اللمسة التي وضعها المدرب ماضوي والتغييرات التي قام بها، فيما سيتأجل الحكم على الإضافة التي سيقدمها الثلاثي المستقدم، خاصة أن الطاقم الفني أجّل الاعتماد على المستقدمين إلى الجولات القادمة.

80 عون ملاعب يوصلون الاحتجاج للمطالبة بأموالهم

استغل أعوان الملاعب عودة الرئيس حمّار من إسبانيا من أجل مواصلة الاحتجاج للمطالبة بمستحقاتهم العالقة الخاصة بأربع مواجهات، حيث برمج 80 عونا الذين تم طردهم من دون تسليمهم أموالهم اعتصاما ثانيا أمام مقر النادي، للمطالبة بـ8000 دج لكل واحد منهم، بعد أن كان الرئيس حمّار قد وعدهم بتسوية وضعيتهم، عقب الاعتصام الأول، من دون أن يلتزم بالوعد الذي قطعه.