بارادو يعمق الفارق في الصدارة.. بجاية ترتقي للوصافة والعنف في سعيدة

عمّق نادي بارادو الفارق بينه وبين مطارديه في رابطة «موبيليس» المحترفة الثانية لكرة القدم، عندما أطاح، أمس الجمعة، بضيفه شباب عين الفكرون بهدف نظيف من إمضاء بن عياد في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، في إطار الجولة السادسة عشرة من المنافسة، ونجح النادي العاصمي في الحفاظ عليه طيلة أطوار اللقاء الذي لم يقدم فيه رفقاء الهداف بن عياد الأداء المنتظر منهم، إلا أنهم حققوا المطلوب بعدما رفعوا رصيدهم إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 9 نقاط، عن شبيبة بجاية التي ارتقت إلى الوصافة، بعد عودتها بثلاث نقاط ثمينة من خرجتها إلى الأربعاء، أين فازت على الأمل المحلي بثنائية لهدف وحيد، بفضل هدف علالي في الدقيقة الأخيرة من المواجهة، التي عاد فيها أبناء «يما ڤورايا» بقوة، بعدما عدل اللاعب بن ساحة النتيجة في المرة الأولى للضيوف عند الدقيقة 34، الذي رد به على هدف الباهي في الدقيقة الـ11 لـ«لزرڤا» التي تواصل الغرق وتتجه بخطى ثابتة نحو السقوط إلى القسم الثاني هواة، بقبوعها في مؤخرة الترتيب برصيد 9 نقاط فقط. بدوره، بعث نادي إتحاد بسكرة سباق الصراع على الصعود إلى رابطة موبيليس المحترفة الأولى، بعد ارتقائه إلى المركز الرابع، متخلفا بفارق الأهداف عن نادي اتحاد البليدة، صاحب المركز الثالث بناقص مباراة، أين بلغ إتحاد بسكرة النقطة 27 بفضل انتصاره على ضيفه جمعية الشلف بهدف نظيف أحرزه جعبوط في الدقيقة 32، ألحق به الهزيمة بالشلفاوة الذين تجمد رصيدهم عند النقطة الـ20 في المركز الثامن، مناصفة مع نادي وداد بوفاريك الذي استغل عاملي الأرض والجمهور للإطاحة، بهدف نظيف أمضاه مكلوش، بنظيره نادي جمعية الخروب الذي تجمد رصيده عند 16 نقطة، كأول الناجين في المركز ال13ـ.

تشيكو يفوت الفوز على «لازمو» والبرج يعود بنقطة من معسكر

سقط فريق جمعية وهران في فخ التعادل أمام ضيفه نادي أمل بوسعادة بهدفين في كل شبكة، أين أحرز هدفي أصحاب الأرض كل من حداد وشلاوة في الدقيقتين الـ8 والـ40، ورد عليهما من جانب الضيوف كل من اللاعبين كاب وشاوطي في الدقيقتين 49 و79، في لقاء عرف تفويت لاعب الجمعية تشيكو فرصة حصد النقاط الثلاث على فريقه، بعد تضييعه ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وبهذا التعادل تراجعت «لازمو» إلى المركز 12 بـ18، متخلفة بنقطة وحيدة عن بوسعادة التي بقيت في المركز العاشر بـ19 نقطة، متقدمة بفارق الأهداف عن شباب عين الفكرون. وفي مباراة أخرى، عاد أهلي برج بوعريريج بنقطة ثمينة من معسكر بعد تعادله مع الغالي بهدف لمثله، بعدما رد تجار في الدقيقة 35 على هدف هاشم لأصحاب الأرض في أولى دقائق المواجهة، ليرفع البرايجية رصيدهم إلى 25 نقطة التي لم تنقذهم من التراجع إلى المركز الخامس، بينما يبقى غالي معسكر يتخبط في المركز ما قبل الأخير بـ12 نقطة.

توقف المباراة في سعيدة بعد إصابة الحكم الرابع والعلمة تواصل الاستفاقة

من جهة أخرى، عرفت مباراة مولودية سعيدة وضيفه مولودية العلمة تواصل مسلسل العنف في الملاعب الجزائرية، الذي راح ضحيته هذه المرة الحكم الرابع للقاء، بو عبد الله، بعد إصابته بمقذوفة من المدرجات أدت بالحكم غربال إلى إيقاف المباراة في الدقيقة الـ82، حين كانت المواجهة تشير إلى تقدم الضيوف بهدفين نظيفين حملا توقيع جبالي وبلعنصر في الدقيقتين 24 و43 على التوالي، وهي الأحداث التي تهدد «الصادة» بعقوبات قاسية من طرف لجنة الانضباط، بينما في الجهة المقابلة، أكدت البابية استفاقتها وأضافت ثلاث نقاط ثمينة رفعت بها رصيدها إلى 14 نقطة في الكركز الـ14 بفارق نقطتين عن جمعية الخروب، أول الناجين. وقد تأسف فوزي موسوني، مساعد مدرب مولودية سعيدة، على تصرفات أنصار فريقه، وأكد عن تقبلهم لعقوبة لجنة الانضباط مهما كان نوعها، والتي ستكون بنسبة كبيرة خسارة نقاط اللقاء على البساط، و«الويكلو»، وقد تمتد إلى عقوبات أكثر ردعا.

النتائـج:

مولودية سعيدة 0 – 2 مولودية العلمة (توقف المباراة في الدقيقة 82)

نادي بارادو 1 – 0 شباب عين الفكرون

أمل الأربعاء 1 – 2 شبيبة بجاية

غالي معسكر 1 – 1 أهلي برج بوعريريج

إتحاد بسكرة 1 – 0 جمعية الشلف

وداد بوفاريك 1 – 0 جمعية الخروب

جمعية وهران 2 – 2 أمل بوسعادة