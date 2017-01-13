دخول التاريخ يستوجب حصد الألقاب وهدفنا الذهاب بعيدا في الكان

نوّه متوسط الميدان الجزائري الدولي، ياسين براهيمي، بجيل الخضر الحالي، إلا أنه أكد أنه مطالب بحصد الألقاب للبرهنة على علو كعبه ودخول التاريخ، كما أكد في حوار أجراه مع قناة «أس.أف.أر» الفرنسية، أن نهائيات كاس أمم إفريقيا التي تنطلق اليوم بالغابون، حدث كبير يهم الجزائريين، مشيرا إلى أن هدف الخضر هو الذهاب إلى أبعد حد ممكن في هذه الدورة، وقال في هذا الصدد: «كأس إفريقيا تعتبر تحديا مهما بالنسبة لنا نحن اللاعبون وبالنسبة للجزائر ككل، لدينا جيل جيد ولدخول التاريخ لا بد من حصد الألقاب، ليس لدينا هدف محدد ولن نفرض ضغطا كبيرا على أنفسنا، لا بد أن يكون هذا الضغط إيجابيا للذهاب إلى أبعد الحدود»، ووصف لاعب بورتو مجموعة الخضر في الدور الأول من النهائيات بالصعبة حيث قال: «مجموعتنا في الدور الأول صعبة، سنواجه ثلاث منتخبات قوية، علينا التركيز على أنفسنا بالتحضير الجيد ودخول المباريات برغبة كبيرة لتحقيق الفوز»، كما عبّر براهيمي مجددا عن فخره بتمثيل الجزائر على الساحة الدولية واستطرد قائلا: «المنتخب الوطني يعني بلدا بأسره وشعبا بأكمله، ويعني أيضا مسؤولية كبيرة، حمل الألوان الوطنية فخر كبير بالنسبة لي لأنه اختيار القلب وسعيد لأنني اخترت الجزائر»، وأضاف: «قضيت أوقاتا استثنائية ويمكن القول إنها من أجمل الأوقات منذ أن بدأت ممارسة كرة القدم، وأتمنى أن تكون هناك أوقات أخرى مماثلة في المستقبل».

«رؤية العلم الوطني في كل مدرجات العالم أمر رائع ويشعرنا أكثر بالمسؤولية»

اعتبر براهيمي مشاهدة العلم الجزائري في أغلب مدرجات العالم سواء تعلق الأمر بمباريات الأندية وحتى مختلف المنتخبات الوطنية، دليلا على حب الجزائريين لبلدهم وحافزا للاعبين لبذل قصار مجهوداتهم لإسعاد الجماهير، حيث قال: «رؤية الجماهير بالإعلام الجزائرية في كل مكان أمر رائع ولا يصدق، دعمهم المتواصل يدفعنا نحن اللاعبون لإسعاد هؤلاء الأنصار الذين يعلقون علينا آمالا كبيرة»، وإضافة إلى ذلك عبّر براهيمي عن سعادته للعودة إلى جو المنافسة مع ناديه بورتو، وأكد أنه لا يملك أي مشكل مع مدرب الفريق نونو اسبيريتو سانتو، وقال:« سعدت كثيرا بالعودة مجددا للعب، ليس لدي أي مشكل مع المدرب وعلاقتي معه كعلاقة أي مدرب مع لاعبيه، كان علي مضاعفة العمل في التدريبات والعمل على انفراد في بعض الأحيان لأكون على استعداد في حال أراد الطاقم الفني الاعتماد على خدماتي»، وأضاف: «كل مرة أدخل فيها أرضية الميدان أحاول استغلال الفرصة التي يمنحني إياها المدرب وهدفي دائما تقديم الدعم لفريقي، وصنع الفارق في كل مرة»، وعن الدعم الذي حظي به من أنصار الفريق بعد تهميشه قال: «أعرف أن هناك أشخاصا يردون نجاحي وهذا حافز إضافي بالنسبة لي، ولهذا عملت بجد لأكون في المستوى في كل مرة»، وحول سؤاله عن البطولة التي أعجب بها وهو الذي بدأ مشواره في فرنسا وانتقل بعدها إلى غرناطة الاسباني ومنها إلى بورتو قال: «أحببت الليغا الإسبانية لأنها تضم لاعبين ممتازين يتمتعون بمهارات تقنية عالية وساعدتني بالنظر إلى قدراتي والمؤهلات التي تتلاءم وطريقة لعبي».