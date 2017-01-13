ماجر ثاني أفضل لاعب في تاريخ الكان

احتل النجم الجزائري السابق، رابح ماجر، المركز الثاني في استفتاء اللاعب التاريخي لمسابقة أمم أفريقيا، الذي نشرته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وذلك خلف الدولي الكاميروني السابق، صامويل إيتو، الذي تصدر قائمة اللاعبين، الأكثر تأثيرا في تاريخ الكان بعد حصوله على أعلى نسبة من الأصوات.وحصد ماجر، الذي توج مع الجزائر باللقب القاري في عام 1990، ما نسبته 19%، من نسبة الأصوات المشاركة ما جعله ثاني أبرز اللاعبين المؤثرين في تاريخ الكان، بعد إيتو الذي حصد 30 % من نسبة الأصوات في الاستفتاء، الذي شارك فيه 4171، بحسب ما نشرته المجلة على موقعها الرسمي في شبكة الإنترنت. وتفوق ماجر، على العديد من الأساطير والنجوم المشاركة في الاستفتاء، الذي جاء على هامش انطلاق بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، في نسختها الـ 31)في الغابون، والمقررة يوم السبت وحتى 5 من فيفري المقبل، إذ تفوق على الكاميروني روجيه ميلا 14%، وكذلك الإيفواري ديديه دروغبا 13%.ويعد صامويل إيتو، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكان فهو الذي فاز باللقب مرتين 2000 و2002، وتأهل إلى الدور النهائي في عام 2008، وهو هداف المسابقة التاريخي برصيد 18 هدفا في 5 نسخ، كما ضم الاستفتاء لاعبين عربيين، هما اللاعب والمدرب الراحل المصري محمود الجوهري، ومواطنه المصري الحارس عصام الحضري، إلى جانب ريجوبرت سونغ، ولوران بوكو، والاين جواميني، ويايا توريه، وعبيدي بيليه وغيرهم