مراسل قناة النهار إلى الغابون يفقد حقيبته والزي الإفريقي هو الحل حسبه

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دعا اليوم الخميس رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول من تيزي وزو الشباب إلى المحافظة على أمن و استقرار
سلط برنامج "بدون تحفظ" الذي يبث على قناة النهار، هذه المرة الضوء على موضوع "الخيانة الزوجية"، وهو الملف الذي شهد
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا يوم الجمعة مدعومة بتقارير عن واردات الخام الصينية التي سجلت مستوىفي شهر ديسمبر قياسيا
أقدم رجل في العقد الخامس من العمر، اليوم الجمعة، بمدينة جندوبة التونسية، على ضرب زوجته على مستوى الرأس بواسطة عصى
أعلن الفرع الإيطالي لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة اليوم الجمعة، عن عبور حوالي 26 ألف طفل البحر إلى أوروبا
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