مراسل قناة النهار إلى الغابون يفقد حقيبته والزي الإفريقي هو الحل حسبه

كهل يقتل زوجته بواسطة عصى ويحتجز طفلته الرضيعة

أقدم رجل في العقد الخامس من العمر، اليوم الجمعة، بمدينة جندوبة التونسية، على ضرب زوجته على مستوى الرأس بواسطة عصى