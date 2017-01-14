محاربو الصحراء يتصدرون قائمة المنتخبات المرشحة للفوز بكان 2017

قامت مجلة "فرانس فوتبول" بإجراء استفتاء عن أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تنطلق اليوم بالغابون حيث سيتمر العرس الإفريقي غلى غاية 15 فيفري المقبل.

وحسب الإستفتاء، تصدر محاربي الصحراء المنتخبات المشاركة في كان 2017 بنسبة 35 بالمائة من مجموع الأصوات، ليحتل بعدها حامل اللقب كوديفوار المرتبة الثانية بنسبة 18 بالمائة.

أما المنتخبات الأخرى فجاءت كالتالي:

السنغال في المرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمائة

المغرب في المرتبة الرابعة بنسبة 9 بالمائة

تونس وغانا في المرتبة الخامسة بنسبة 5 بالمائة من الأصوات قبل مصر التي احتلت المركز السادس بنسبة 4 بالمائة

أما الكونغو الديموقراطية والكاميرون احتلا المرتبة السابعة بنسبة 3 بالمائة.