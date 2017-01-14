بالصور.. حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا بالغابون

الإمام علي عية يتحدث عن الفايسبوك والخيانة الزوجية ويدلي بتصريحات مثيرة

سلط برنامج "بدون تحفظ" الذي يبث على قناة النهار، هذه المرة الضوء على موضوع "الخيانة الزوجية"، وهو الملف الذي شهد