بالصور.. حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا بالغابون

الأرشيف
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون التقاعد، والذي حدّد استفادة العمال من معاش التقاعد ببلوغ سن 60 سنة
سلط برنامج "بدون تحفظ" الذي يبث على قناة النهار، هذه المرة الضوء على موضوع "الخيانة الزوجية"، وهو الملف الذي شهد
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا يوم الجمعة مدعومة بتقارير عن واردات الخام الصينية التي سجلت مستوىفي شهر ديسمبر قياسيا
أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن وزراء الحكومة الأردنية قدموا استقالاتهم، اليوم السبت، إلى رئيسها هاني الملقي، الذي سيجري تعديلا وزاريا
قتل جنديين وأصيب إثنين آخرين في إشتباكات مسلحة مع عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني في مدينة بتليس جنوب شرق تركيا
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