عمراني يودع شكوى ضد الوفاق ويحرم ماضوي من حضور مواجهة السياسي

يودع المدرب السابق لوفاق سطيف عبد القادر عمراني، اليوم، شكوى على طاولة لجنة المنازعات من أجل المطالبة بالحصول على مستحقاته العالقة المقدرة بأجور أربعة أشهر، بعد أن سئم من طول الانتظار مع اقتراب موعد المنافسة، من دون أن يتمكن من ترسيم توقيعه على العقد مع إدارة فريقه الجديد شباب قسنطينة، بسبب عدم ترسيم فسخه العقد مع فريقه السابق، حيث وجد المدرب عمراني في إيداع الشكوي الثغرة القانونية التي تسمح له بالحصول على رخصة استثنائية لاستخراج إجازة مؤقتة تسمح له بالتواجد على كرسي الاحتياط، خلال مباراة الجولة الأولى أمام وفاق سطيف، حسب ما تنص عليه القوانين التي تسيّر اللعبة، إضافة إلى تمكينه من الحصول على الأجور الشهرية التي بقي يدين بها. وفي الجهة المقابلة، يبقى لجوء عمراني إلى لجنة المنازعات في غير صالح المدرب العائد خير الدين ماضوي، الذي لن يتمكن من ترسيم توقيعه على العقد، قبل موعد مواجهة الجولة الأولى أمام شباب قسنطينة، ويبقى ينتظر صدور قرار لجنة المنازعات الذي سيفرض على إدارة وفاق سطيف تسديد مستحقات المدرب عمراني لفسخ العقد، ومنه ترسيم عقد ماضوي واستخراج الإجازة التي تتيح له توجيه لاعبيه عن قرب مع موعد الجولة التي تعقب صدور قرار لجنة المنازعات، حيث سيتكفل المدرب المساعد زرڤان بتوجيه التشكيلة يوم السبت القادم.

بوڤروة يوقع لموسمين ويغلق القائمة

رسم المهاجم بوڤروة، صبيحة أمس، توقيعه على عقد انضمامه إلى وفاق سطيف لفترة موسمين قادما من شباب بلوزداد، بعد أن اتفق مع الرئيس حمّار حول كامل الجوانب، منذ الأيام الفارطة، وتأجل توقيعه بسبب ورقة التسريح التي تحصل عليها من إدارة فريقه، نهاية الأسبوع، ليكون ثالث المستقدمين، بعد كل من بوطبة والظهير الأيسر المغترب ايبوزيدن والمهاجم الوحيد المستقدم، لتعويض مغادرة المهاجم المخضرم بولمدايس.

ملولي التقى حمّار في مقر النادي أمس وقد يعود

كان المدافع السابق فريد ملولي، صبيحة أمس، في مقر النادي وبالضبط في مكتب رئيس الفريق حسان حمّار، وبحضور أمين المال سنساوي، في جلسة على انفراد بين الثلاثي زادت من الشكوك حول إمكانية دخول الطرفين في مفاوضات قد تؤدي إلى عودة المدافع المحوري، خاصة أن ملولي تحوز على وثائق تسريحه، بعد أن فسخ العقد مع فريقه شباب قسنطينة، وأبدي صاحب 32 سنة رغبة ملحة في إنهاء مشواره في فريق مدينته.

بولمدايس يفسخ العقد مقابل 200 مليون سنتيم

رسّم المهاجم حمزة بولمدايس فسخ العقد مع إدارة فريقه وفاق سطيف، بعد أن توصل إلى أرضية اتفاق مع الرئيس حمار، الذي خفض من القيمة المالية التي كان قد اشترطها مقابل تسريح المهاجم إلى النصف أي مبلغ 200 مليون سنتم، سلمه المهاجم بولمدايس لحظة توقيع الإدارة علي وثيقة فسخ العقد، حيث توجه مباشرة إلي فريقه الجديد مولودية بجاية الذي كان قد وقع له قبل أسبوع، خاصة أنه كان متأكدا من حصوله على تسريحه. وكان بولمدايس محل اهتمام عدة نواد، لكن العرض المالي للموب كان حاسما في قرار المهاجم.

حمّار يعرض على بوشار تمديد العقد

كان الرئيس حمّار، صبيحة أمس، على موعد مع ملاقاة المدافع المحوري الشاب بوشار، ساعات قليلة عقب فشل المفاوضات التي جمعت الرئيس حسان حمّار مع مسؤولي شباب قسنطينة، أين رفض تسريح اللاعب، وقد عرف الاجتماع تقديم الرئيس حمّار اقتراحا إلى المدافع من أجل تمديد العقد لموسمين إضافيين، خاصة أن عقد المدافع بوشار ينتهي مع نهاية موسم 2018، وأصبح يلقى اهتمام عدة فرق من البطولة المحلية أو من خارج الوطن، وأبدى اللاعب في عدة مناسبات رغبته في تغيير الأجواء، في انتظار ما ستكشف عنه الأخبار حول فحوى الاجتماع وموقف اللاعب.

الاستئناف اليوم مع موعد مواجهة المنتخب

برمج الطاقم الفني موعد عودة التعداد إلى أجواء التدريبات، أمسية اليوم في نفس موعد أول مواجهة للمنتخب الوطني، وهو ما يحرم اللاعبين والطاقم الفني من متابعة لقاء الخضر، رغم أن المدرب ماضوي والإدارة تعودوا على تقديم أو تأخير موعد التدريبات عندما يتعلق الأمر بمواجهة للخضر، طيلة المواسم الفارطة، وهو ما قد يهدد بغياب بعض العناصر التي لا تفرط في متابعة لقاءات المنتخب، ويبقي عدم إقدام الإدارة على تقديم الموعد يثير التساؤلات.

بوطبة في أول ظهور له خلال تدريبات اليوم

سيكون الظهير الأيسر الجديد بوطبة المستقدم من دفاع تاجنانت، أمسية اليوم، على موعد مع أول ظهور في التدريبات مع فريقه الجديد، بعد أن كان قد وقّع خلال فترة الراحة التي ركنت لها التشكيلة في نهاية مرحلة الذهاب، ولم يتمكن اللاعب من السفر ضمن التعداد إلى اسبانيا بسبب عدم حيازته على التأشيرة، حيث اكتفى بالتدرب مع فئة الآمال طيلة فترة التحضيرات، حيث سيكتشف اليوم أجواء التدريبات وطريقة عمل المدرب ماضوي.