1.5 مليار سنتيم للاعبي الخضر في حالة التتويج ومصاريف المهمة مغرية

يدخل المنتخب الوطني، اليوم، نهائيات كأس إفريقيا في المشاركة رقم 17 للجزائر، وسط آمال معقودة على التشكيلة الوطنية، وكذلك في خضم منح هائلة بالعملة الصعبة في انتظار اللاعبين، الذين سيجنون 100 ألف دولار في حال التتويج بلقب كأس إفريقيا، في حين سيكون المرور إلى الدور الثاني ومعادلة ما تحقق في الدورة القادمة مقابل 40 ألف دولار، على أن يجني اللاعبون 20 ألف دولار إضافية عن كل دور، ففي حال الوصول إلى نصف النهائي سيخصل كل لاعب على 60 ألف دولار و80 ألف أورو في حال بلوغ النهائي، الأمر الذي يؤكد أن الاتحادية لم تدخر أي جهد لتوفير كل شيء للاعبين الذين تبقى الكرة في مرماهم للتألق.

200 دولار عن كل يوم للاعبين في الغابون

ويحصل لاعبو المنتخب الوطني خلال تواجدهم في الغابون على 200 دولار عن كل يوم يقضونه هناك تعتبر مصاريف المهمة، وهو نفس المبلغ الذي يناله لاعبو كوت ديفوار والكاميرون، ويعتبر نفس ما كان يناله اللاعبون في دورة غينيا الاستوائية وأكثر من ذلك الذي كانوا يحصلون عليه في جنوب إفريقيا، علما أن اللاعبين لا يغادرون غرفهم في فندق «هيلكونيا مواندا» ولا يحتاجون لصرف هذه الأموال طالما أن كل شيء متوفر.

الجزائر السابعة في «الكان» بـ22 فوزًا وزمبابوي المنتخب 27

يعتبر المنتخب الوطني سابع أحسن منتخب في تاريخ كأس إفريقيا من خلال 16 مشاركة سابقة، ويتقدم عليه بمجموع النقاط بالترتيب منتخبات مصر وغانا ونيجيريا وكوت ديفوار والكاميرون وزامبيا، حيث حقق الفريق الوطني في 64 مباراة 22 فوزا و18 تعادلا و24 خسارة. بالمقابل يأتي منتخب زمبابوي في المرتبة رقم 27 من حيث النتائج في كأس إفريقيا، حيث شارك في 3 دورات ولعب 6 لقاءات، فاز بلقاءين وخسر أربعة، وسجل 8 أهداف وتلقى 13 هدفا.