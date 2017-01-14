ليكانس: الكان أصعب من المونديال.. جاهزون لزيمبابوي وهدفنا تحقيق الفوز

شدد الناخب الوطني، جورج ليكانس، على ضرورة تحقيق الفوز في لقاء اليوم، كما طالب بضرورة الحذر من منتخب زيمبابوي الذي يمتلك إمكانيات لا يستهان بها، وأكد التقني البلجيكي أن الجميع عمل بجد لدخول الموعد القاري المهم بكل قوة، وأوضح في هذا الصدد خلال الندوة الصحافية التي عقدها أمس: «منتخب زيمبابوي قوي وهو فريق محترم لديه إمكانيات كبيرة، من جهتنا عملنا بقوة وبكل جدية لهذا الموعد القاري، نريد الفوز وتفادي الهزيمة لأن المباراة الأولى غاية في الأهمية، ولهذا يجب علينا أن نكون مركزين من كل الجوانب»، وأضاف: «البطولة الإفريقية تبقى تظاهرة مهمة، لديها خصوصيتها وخصوصيتها أصعب نوعا ما من كأس العالم». وقد عبر ليكانس عن ارتياحه لاكتمال التعداد، وأكد أن سوداني وبراهيمي جاهزان للمشاركة في اللقاء، حيث قال: «براهيمي وسوداني جاهزان، وأنا سعيد بالانضباط الموجود داخل المجموعة التي تتعلم بسرعة، لكن ليس المهم من يلعب أساسيا المهم هو تحقيق الفوز، سنحاول أن نكون أكثر فعالية في الهجوم من خلال تسجيل هدفين على الأقل مع توخي الحذر»، وأضاف: «كما سبق أن قلت لدي دين تجاه رئيس الاتحادية وتجاه الجزائريين، وسأعمل من كل قلبي وأضع تجربتي السابقة في خدمة المنتخب لأقضي هذا الدين»

ماندي: «زيمبابوي منتخب قوي.. واثقون من قدرتنا وخبرة لاعبينا ستصنع الفارق»

اعترف قائد المنتخب الوطني، عيسى ماندي، بقوة منتخب زيمبابوي منافس الخضر الأول في «كان» الغابون، وقال خلال الندوة الصحافية التي عقدها أمس إنه واثق من قدرة الخضر، خصوصا بالنظر إلى الخبرة التي تمتلكها غالبية العناصر والتي اكتسبتها من مشاركتها في النسخة الفارطة، وأوضح في هذا الصدد: «زيمبابوي منتخب قوي أبان على قدرات كبيرة في تحضيراته لهذه الدورة، ودليل ذلك ما قدمه أمام الكاميرون، من جهتنا عملنا كثيرا وكانت هناك جدية كبيرة في التحضيرات، ولهذا نحن واثقون من إمكانياتنا، كما أن الخبرة التي يمتلكها لاعبونا من خلال مشاركتهم في الكان السابق ستصنع الفارق». وعن اختياره من طرف الناخب الوطني ليكون قائدا في لقاء الغد قال: «شارة القيادة مسؤولية كبيرة، وأنا جاهز لتحمّل هذه المسؤولية لأنني أعرف المجموعة واللاعبين وخبرتي السابقة ستفيدني كثيرا».

كاليستو باسوا (مدرب زيمبابوي ): «سنواجه منتخبا قويا وسنؤكد فعاليتنا أمام الجزائر»

أبدى مدرب منتخب زيمبابوي، كاليستو باسوا، استعداد منتخب بلاده لرفع التحدي، وأكد خلال الندوة الصحافية التي عقدها أمس، أنه يسعى إلى تأكيد قوته أمام الخضر، وأنه لن يدخل المنافسة في ثوب الضحية، وقال في هذا السياق: «نحن على أتم الجاهزية لدخول المنافسة، طلبت من اللاعبين التحلي بروح المسؤولية، وأنا واثق من أن قوتنا ستزداد مع التقدم في المنافسة والاحتكاك بمنتخبات قوية»، وأضاف: «سنواجه منتخبا قويا وهذا يحفزنا على تقديم مباراة عالية المستوى، تعادلنا وديا أمام الكاميرون وقدمنا أمامه مباراة جيدة وسنؤكد كذلك أمام الجزائر». من جهته، قلل قائد المنتخب كاستاندي من قيمة نجم الخضر رياض محرز الذي توج، مؤخرا، بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2016، وقال إن المستوى الذي يقدمه مع ناديه ليستر سيتي الإنجليزي ليس نفسه المستوى الذي يظهر به مع الخضر.