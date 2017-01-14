الجزائر أصبحت تستهوي مزدوجي الجنسية.. الضغط رهيب في الخضر وروراوة قام بعمل كبير

واصل الدولي الفرنسي السابق ذو الأصول الجزائرية، سمير ناصري، حديثه عن المنتخب الوطني الجزائري في الجزء الأخير من حواره مع مجلة «أونز مونديال» الفرنسية، أين وصف الضغط الموجود في محيط الخضر بالرهيب خصوصا من طرف وسائل الإعلام، وهذا في خضم حديثه عن إمكانية قبوله الإشراف على العارضة الفنية لكتيبة محاربي الصحراء في المستقبل بعد اعتزاله لميادين كرة القدم، متوقعا أن تكون تجربة مثيرة جدا، حيث صرح قائلا: «تدريب المنتخب الجزائري أمر مثير جدا، الضغط رهيب في هذا المنتخب من طرف وسائل الإعلام والجماهير»، وأكد متوسط ميدان نادي إشبيلية الإسباني أن أنصار الخضر يعشقون اللاعبين المميزين من الناحية الفنية، وقال في هذا الصدد: «ربما كانت ستكون تجربتي صعبة لو اخترت اللعب للمنتخب الجزائري بدلا من منتخب فرنسا، ولكن هذا أمر لا يمكن جزمه، لأن الأمر مختلف فالجماهير الجزائرية تعشق اللاعبين الموهوبين فنيا الذين يمتعونهم». إلى ذلك، أشاد نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي السابق بالعمل الكبير الذي قام به محمد روراوة، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الذي ارتقى بالخضر إلى مصاف المنتخبات العالمية، حيث يضم تشكيلة مميزة من اللاعبين الممتازين مزدوجي الجنسية الذين أصبح اللعب للخضر يستهويهم في الوقت الراهن، عكس ما كان عليه الحال قبل عشر سنوات، فيما كشف بالمقابل جهله للبطولة المحلية ونفى متابعتها، مردفا: «لا أعرف البطولة الجزائرية ولا أتابعها، ولكن في المقابل، فإنني أعرف المنتخب الذي يضم لاعبين بإمكانيات وقدرات كبيرة للغاية»، واستطرد: «رئيس الاتحادية الجزائرية روراوة قام بعمل كبير، والمنتخب الجزائري اليوم أصبح يستهوي اللاعبين مزدوجي الجنسية المتألقين الذين لم يكونوا ليلتحقوا بالخضر قبل عشر سنوات».

«المنتخب الجزائري يضم لاعبين ممتازين وسنرى ما يمكنهم القيام به في الكان»

أكد ناصري أن كتيبة محاربي الصحراء تضم لاعبين ممتازين في الشق الهجومي، مقارنة بالخط الخلفي الذي شدد على ضرورة الاهتمام به لتحقيق التوازن، معتبرا أن المنتخب الوطني يحصد ثمار المشوار الرائع الذي حققه في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، ببلوغه الدور ثمن النهائي وإقصائه بشرف على يد المنتخب الألماني المتوج باللقب، مشيرا إلى أنه ينتظر ما سيحققونه في نهائيات كأس أمم إفريقيا الحالية بالغابون: «المنتخب الجزائري يضم لاعبين ممتازين في الهجوم ولكن عليهم الاهتمام بالدفاع من أجل خلق التوازن، لكن على العموم هذا المنتخب تطور كثيرا ومشواره في مونديال البرازيل كان مذهلا، لقد كان نجاحا باهرا هم يحصدون ثماره اليوم، والآن سنرى ما يمكنهم القيام به في كأس أمم إفريقيا».