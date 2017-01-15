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بالفيديو .. مولر يبتكر حيلة طريفة للهروب من الصحافيين

  • 15/01/2017
  • النهار أون لاين
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بالفيديو .. مولر يبتكر حيلة طريفة للهروب من الصحافيين تحميل الملف

في لقطة طريفة ومخادعة وظف لاعب بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم توماس مولر جواز سفره وكأنه يتحدث في الهاتف لتمويه الصحافيين حتى لا يدلي بتصريحات لهم.
وتهرب اللاعب من أسئلة الصحفيين، الذين كانوا ينتظرون وصول بعثة الفريق "البافاري"، إلى مطار ميونيخ، عقب عودته من المعسكر الشتوي، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، معتمدا على هذه الفكرة الطريفة.
ويشار إلى وجود عدد من التقارير الإعلامية التي تتحدث عن نية إدارة فريق بايرن ميونيخ، الاستغناء عن مولر، في ظل تراجع مستواه الكروي، وقلة مشاركاته مع الفريق، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.


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موضوع : بالفيديو .. مولر يبتكر حيلة طريفة للهروب من الصحافيين
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