فيديو.. مورينيو يرد على هاتف أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي

في موقف طريف غير معتاد، قام مدرب مانشيستر يونايتد جوزيه مورينيو خلال مؤتمر صحفي بالرد على هاتف صحفي كان أمامه ليسجل حديث المؤتمر.

وجاءت هذه الحادثة الطريفة، عندما كان مورينيو يلقي يدلي بتصريحات للصحافة، ليرتفع بعدها رنين هاتف أحد الصحفيين وبدون أي تفكير قام المدرب برفع الهاتف والرد مباشرة فقال مورينيو" انتظر لحظة من فظلك"، قبل أن يعطي الهاتف إلى صاحبه. للإشارة يبدي مورينيو في كثير من الأحيان الجدية في تعامله مع الصحافيين، خاصة وأن علاقته مع الإعلام عادة ما تكون حادة ومتوترة.