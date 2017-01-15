التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني ضد زيمبابوي

كشف مراسل قناة النهار إلى الغابون عن التشكيلة الأساسية التي سيشارك بها المنتخب الوطني ضد زيمبابوي في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في الغابون، حيث ستقام المباراة الإفتتاحية للخضر بملعب فرانسفيل على الساعة الخامسة مساءا بالتوقيت المحلي.

قائمة التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى:

وهاب رايس مبولحي

الدفاع:

فوزي غولام، رامي بن سبعيني، مختار بلخثير

وسط الميدان:

عدلان قديورة، نبيل بن طالب، ياسين براهيمي

الهجوم:

إسلام سليماني، العربي هلال سوداني، رياض محرز