المنتخب العسكري الجزائري في اعادة لملحمة خيخون ضد الفريق الألماني

أجرى الفريق الوطني العسكري، اليوم الأحد، أخر التحضيرات تحت إشراف المدرب الوطني محمد بوطاجين ومساعده النوري العياشي مدرب الحراس والمحضر البدني محمد شناح، تحسبا للمقابلة الأولى التي سيجريها الفريق الوطني العسكري لكرة القدم في البطولة العالمية العسكرية يوم غد الاثنين بملعب السيب بمحافظة مسقط ضد الفريق الألماني على الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لسطنة عمان، الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف المصدر، أن اللاعبين أبدوا جاهزية بدنية ونفسية كبيرة للدخول بكل عزيمة وقوة في غمار هذه البطولة .

للإشارة، فإن الفريق الوطني العسكري سيجري مقابلته الثانية يوم 18 جانفي ضد الفريق الإيراني بملعب الشرطة على الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، أما المقابلة الثالثة فسيجريها الفريق الوطني العسكري يوم 20 جانفي بمجمع بوشر على الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر ضد فريق كوريا الشمالية.

الجدير بالذكرّ، سفير الجزائر بسلطنة عُمان ، محند الصالح لعجوزي، قد أقام مأدبة عشاء على شرف وفد الفريق الوطني العسكري الجزائري، حضرها عدد من الإطارات السامية العسكرية والمدنية لسلطنة عمان.