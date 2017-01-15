تصنيف 4 ملاكمين جزائريين ضمن العشرة الأوئل عالميا

أنهى أربعة ملاكمين جزائريين عام 2016، في المراكز العشرة الأولى في ترتيب الإتحادية الدولية للملاكمة، الذي تم نشره خلال شهر جانفي الحالي. في التصنيف العالمي، الأخير أكابر، الذي نشرته الإتحادية الدولية، على موقعها على شبكة الأنترنيت، احتل محمد فليسي، المركز الثاني عالميا في وزن -52 كلغ، برصيد 2200 نقطة، وراء الأذري ماميشزادا إلفين 2500 نقطة، وقبل الكوبي فييتيا سوتو يوسباني 2000 نقطة. وجاء أيضا، في ترتيب أفضل المراكز الخمسة الأولى عالميا، كل من عبد الحفيظ بن شبلة، الرابع في صنف 81 كلغ، بمجموع 1500 نقطة، وشادي عبد القادر، خامسا في وزن 64 كلغ، برصيد 1200 نقطة. من جهته، احتل رضا بن بعزيز الصف السادس عالميا في وزن 60 كلغ، بمجموع 1650 نقطة، في حين جاء مواطناه خليل ليتيم 56 كلغ، وغريمس محمد +91 كلغ، على التوالي في المركزين ال11 800 نقطة، وال12 630 نقطة. وفي وزن 46-49 كلغ، احتل توجين زهير المركز ال32 240 نقطة، في حين اكتفى إلياس عبادي بالمرتبة ال39 في وزن 75 كلغ. وعرف هذا التصنيف العالمي، سيطرة طفيفة لكوبا التي انفردت بالمراتب الأولى في ثلاثة أوزان، في حين عرف تصنيف السيدات بروز كازاخستان، التي سيطرت على أربعة أوزان من بين التسعة المبرمجة. ويأخذ تصنيف الاتحادية الدولية للملاكمة، بالحسبان كل المنافسات التي تعترف بها الإتحادية الدولية، والمقامة في كل القارات.