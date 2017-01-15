اشتباك بالأيدي بين حمار وعون ملاعب بسبب 8 آلاف دج

ملولي يغلق قائمة الرباعي المستقدم وماضوي قلق بسبب العقد

عرف مقر النادي بحي بومرشي، صبيحة أول أمس السبت، وقفة احتجاجية لحوالي 50 عون ملاعب من أجل المطالبة بالحصول على مستحقاتهم العالقة الخاصة بأربع مباريات بقيمة إجمالية 8 آلاف دج، وطالبوا مقابلة الرئيس حسان حمّار الذي رفض في البداية، حيث كان على موعد مع المهاجم بوڤروة والمدافع ملولي، لكن وبعد إلحاح من الأعوان خرج الرئيس، قبل أن يتحول الحوار إلى اشتباك بالأيدي أدى إلى تدخل الحاضرين لفك النزاع، قبل أن يتحدث أمين المال سنساوي مع الأعوان ويطمئنهم أن أموالهم سيتلقونها، زوال أمس الأحد، حيث عاد 70 منهم إلى مقر النادي من جل ملاقاة أمين المال من أجل تذكيره بالوعد الذي قطعه معهم، مع الإشارة إلى أن الإدارة كانت قد اتخذت قرار طرد 70 عون ملاعب قبل موعد مواجهة الكأس أمام الساورة، وتم تعويضهم بأعوان آخرين، مما أدى إلى مطالبة المطرودين بأموالهم وتنظيم اعتصام أول قبل أقل من شهر، حيث تلقوا وعودا بتلقي أموالهم من قبل الرئيس حمّار الذي، غادر إلى خارج الوطن من دون تجسيد وعوده، ليكون اعتصام أول أمس حاسما.

ملولي يرسّم عودته ويغلق قائمة الرباعي المستقدم

رسّم المدافع المحوري فريد ملولي عودته إلى فريق وفاق سطيف، صبيحة أمس، بعد أن وقّع على عقد لموسمين قادما من شباب قسنطينة، بعد أن فسخ العقد مع فريقه السابق منذ فترة، ليكون رابع المستقدمي، حيث جاءت عودة ملولي لتكون مبررا مباشرا للمدافع الشاب بوشار لطلب المغادرة، بعد أن تأكد من صعوبة الحصول على فرصة اللعب، في ظل تواجد 5 مدافعين محوريين وهم كل من بدران، كنيش، عروسي وملولي.

شرط التسريح في شكل إعارة يعيق مغادرة بوشار

وجد المدافع المحوري بوشار صعوبة في إيجاد فريق للانضمام إليه في شكل إعارة لفترة 6 أشهر، بعد أن رفضت كامل النوادي التي تم طلبت خدماته علي غرار نصر حسين داي وشباب باتنة واتحاد بلعباس، صيغة التحويل المؤقت، وطلبت ترسيم انضمامه بشكل نهائي، لكن الرئيس حمّار اشترط على اللاعب التسريح مقابل التنازل عن 500 مليون التي بقي يدين بها، واكتفى بالموافقة على تسريحه لفترة 6 أشهر، حيث بقي المدافع بوشار طيلة اللحظات الأخيرة قبل إسدال الستار عن الآجال الأخيرة للميركاتو الشتوي، يبحث عن فريق، وفي حال عدم إيجاد فريق سيضطر إلى البقاء، مما يرفع عدد المدافعين المحوريين في وفاق سطيف إلي 5 مدافعين، أين فضل المغادرة بعد الأخبار التي تحدثت عن طلب ماضوي بقاء عروسي وقدوم ملولي.

الوفاق يغلق قائمة المغادرين بـ5 لاعبين

أسدل، أمس، الستار عن المركاتو الشتوي بمغادرة 5 عناصر للتعداد السطايفي، حيث سلمت الإدارة وثيقة التسريح لكل من المغترب بعوز، دواجي، بولمدايس، حاشي والمهاجم الشاب أمقران، لأسباب تتعلق بالجانب الفني، على غرار الثنائي المغترب بعوز والشاب دواجي الذي لم يحصل علي فرصة اللعب منذ بداية الموسم، وأخرى تتعلق بالجانب المالي، علي غرار الظهير الأيسر حاشي والمهاجم بولمدايس، وهو الثنائي الذي يتلقى أجرة شهرية جد مرتفعة، والمهاجم أمقران من أجل الاستفادة من عائدات تحويله، وتم تعويض الخماسي بالرباعي ايبوزيدن، بوطبة، بوڤروة وملولي، الذين تم استقدامهم مقابل أجرة شهرية جد متواضعة.

ماضوي قلق بسبب تأخر ترسيم توقيعه على العقد

يوجد المدرب ماضوي في حالة من القلق بسبب تأخير الإدارة موعد دعوته من أجل ترسيم توقيع العقد الذي يضمن حقوقه، ومن ثمة تواجده على كرسي الاحتياط، يوم السبت القادم في أول خرجة له على رأس العارضة الفنية للفريق منذ عودته قبل شهر، حيث تكفل بالإشراف على تحضيرات التشكيلة، على أمل إيجاد الإدارة لحل لقضية ترسيم توقيعه العقد، قبل انطلاق مرحلة العودة، لكن عدم توصل الإدارة إلى حل مع المدرب السابق عمراني زاد من قلق ماضوي، الذي يتجه نحو متابعة المباراة من المنصة الشرفية.

حمّار التقي عمراني لإقناعه بفسخ العقد

انتقل الرئيس حمار، صبيحة أول أمس السبت، إلى الباز حيث تجري تشكيلة شباب قسنطينة التحضيرات تحت إشراف المدرب عمراني، وتحدث الرجلان طويلا، حيث حاول الرئيس حمّار إقناع المدرب السابق من أجل التعجيل في ترسيم توقيعه فسخ العقدو ومن ثمة ترسيم توقيع عقد المدرب ماضوي. وحسب مصادر موثوقة، فقد رفض عمراني مقترحات الرئيس حمّار وأصر على الحصول على أمواله، وأكد إصراره على تقديم شكوى على طاولة لجنة المنازعات.

بوڤروة وملولي باشرا التدريبات مع الاستئناف

باشر المستقدم الجديد المهاجم بوڤروة التدريبات مع التشكيلة، منذ حصة الاستئناف أمس، ساعات قليلة بعد ترسيم توقيعه لموسمين، استعدادا لمواجهة الجولة الأولى أمام شباب قسنطينة السبت القادم، حيث سيكون المهاجم معنيا بالحضور، بعد أن أودعت الإدارة ملف طلب تأهيله، أمس الأحد، ومن ثمة جلب إجازته قبل موعد المباراة الأولى، كما باشر المدافع العائد ملولي التدريبات مع موعد الاستئناف، وسيخضع لبرنامج تدريبي خاص، بعد أن ابتعد عن التدريبات لفترة طويلة.