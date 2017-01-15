هكذا ولا اكثر ومع تونس ربي يستر

تعادل المنتخب الوطني، أمس، في أول مباراة له في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالغابون، حيث انتهت المواجهة التي جمعته بمنتخب زيمبابوي على ملعب فرانس فيل على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليكتفي رفقاء محرز بنقطة وحيدة أمام منتخب زيمبابوي الذي دخل المنافسة بقوة، وأجبر الخضر على تقاسم نقاط اللقاء. وبالعودة إلى مجريات اللقاء، فقد كانت البداية سريعة من جانب المنتخب الوطني، وكاد سوداني في الدقيقة الثانية أن يفتتح بات التسجيل، بعد أن توغل داخل منطقة العمليات، لكن تسديداته كانت بين أحضان الحارس، وعاد سوداني بعدها بدقيقة ليوزع نحو سليماني لكن رأسية هذا الأخير كانت بعيدة، ولم يكتف منتخب زيمبابوي بالمتابعة بل حاول هو الآخر شن هجماته على مرمى الحارس مبولحي، وخلق أول فرصة في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب بيليات، الذي استغل خطأ في الجهة اليمنى من الدفاع، لكن كرته تصدى لها مبولحي، وعاد نفس اللاعب ليسدد من بعيد ولحسن الحظ أن كرته ارتطمت بالقائم، واضطر مدرب زيمبابوي إلى إحداث أول تغيير في الدقيقة السابعة، بعد إصابة موسونا الذي عوضه زميله روسيكا، وفي الدقيقة الـ12 تلقى محرز تمريرة من سليماني توغل بعدها على الجهة اليسرى، وتمكن على إثرها من منح الخضر هدف السبق بتسديدة قوية، لكن ردة فعل منتخب زيمبابوي كانت قوية، ونجح اللاعب ماهاشي، بعد 6 دقائق، من تعديل النتيجة، إثر خطأ من بلخيثر، بعدها توالت هجمات منتخب زيمبابوي، مما أربك كثيرا دفاع الخضر، وفي الدقيقة الـ27 تسبب بلخيثر في ركلة جزاء إثر عرقلته للاعب بهاسيرا داخل منطقة العمليات، نفذها بنجاح اللاعب موشيكوي، الذي منح منتخب بلاده الهدف الثاني، وباءت محاولة المنتخب الوطني في تعديل النتيجة بالفشل، لينتهي الشوط الأول بتفوق زيمبابوي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، أحدث الناخب الوطني، جورج ليكانس، أول تغيير بإخراج بلخيثر وتعويضه بربيع مفتاح على الجهة اليمنى من الدفاع، وحاول رفقاء محرز بشتى الطرق تعديل النتيجة، من خلال تكثيف اللعب الهجومي، وكاد بن طالب أن يعدل النتيجة في الدقيقة 54، بتسديدة قوية لكنها مرت جانبية، وارتطمت رأسية بن سبعيني بالعارضة الأفقية في الدقيقة 58، وحاول منتخب زيمبابوي الاعتماد على الهجمات المعاكسة، وكاد اللاعب مالجيلا أن يعمق الفارق في الدقيقة 80 ، لكن الحارس مبولحي كان بالمرصاد، بعدها بدقيقة عاد محرز من جديد وعدل النتيجة للمنتخب الوطني، بعد أن راوغ وسدد من خارج منطقة العمليات لتسكن كرته الشباك، وفي الدقيقة 87 لم يحسن براهيمي وسليماني استغلال توزيعة مفتاح، ومرت الكرة جانبية عن مرمى الحارس، وفي الدقيقة الأخيرة كاد سليماني أن يسجل الهدف الثالث، إثر خطأ من الحارس، لكنه لم يحسن التعامل مع الكرة، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.