قتيل و8 جرحى إثر انقلاب حافلة للاعبين كرة اليد في تونس

لقي لاعب تونسي، من فريق الملعب التونسي للناشئين لكرة اليد، مصرعه فيما أصيب 8 آخرون، إثر انقلاب حافلتهم بمنطقة سيدي بوعلي، على الطريق السريع سوسة بتونس نتيجة للظروف المناخية. وأفادت وسائل الإعلام التونسية، بأن إنفجار أحد الإطارات المطاطية للحافلة، تسبب بانقلابها، مشيرة إلى أنه قد تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي سهلول، بولاية سوسة، لتلقي الإسعافات الضرورية. ونشر فريق الملعب التونسي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تدوينة قال فيها إن الفريق، في حداد بعد الحادث الذي تعرضت له الحافلة، التي كانت تقلّ فريق الناشئين لكرة اليد. كما أضاف، أنه سيقدم مزيدا من التفاصيل حول الحادثة، لاحقا.