الجزائري متشائم بطبعه.. علينا زرع الأمل في قلبه والإيمان بقدراته

كشف الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، فوزي غولام، أنه يسعى لمساعدة الشباب الجزائري للإيمان بقدراته وإيصاله إلى المستوى العالي بالأخص في الرياضة، مؤكدا أن الشاب الجزائري متشائم بطبعه ولذلك فإن عليه زرع الأمل فيه، حتى يؤمن بنفسه وقدراته، وقال لاعب نابولي الإيطالي في حوار له مع «جمعية نبني» الجزائرية، نشر أمس على موقع «دي زاد سبور» الجزائري: «الجزائري بطبعه غير متفائل، متشائم ولا يؤمن أبدا بحظوظه، لذلك يجب علينا أن نزرع الأمل في قلوبهم»، وأضاف: «أنا هنا واليوم يجب علينا أن نغير تفكير الجزائريين وعليهم أن يدركوا أن الرياضة في الجزائر وبكل منتخباتها في مختلف الرياضات لديها إمكانات كبيرة لتكون ضمن الأفضل في العالم، وتنافس أقوى المنتخبات في العالم»، وتابع حديثه: «علينا أن نؤمن بإمكاناتنا، وكي نصل إلى ذلك علينا أن نؤمن بالشباب ونثق فيهم.. نؤمن أن هؤلاء الشباب بإمكانهم حصد النتائج والوصول إلى أعلى مستوى، وهذا كله يمر بالدرجة الأولى عبر التكوين، وكل ما أتمناه الآن أن نركز على التكوين أكثر لأننا جميعا نعلم أنه القاعدة في أي رياضة»، وقال اللاعب السابق لسانت ايتيان الفرنسي: «أنا تكونت لأكون رياضيا في المستوى العالي.. قدموا لي كل الإمكانات وآمنوا بقدراتي، فعندما كان في عمري 13 سنة كنت جاهزا من الناحية المعنوية ومحفزا، وكنت أفكر فقط للوصول إلى ما أريد، والآن أقول إنني قمت بكل شيء حتى أصل إلى هذا المستوى الذي وصلته حاليا». ونصح غولام الشباب الجزائري بالتضحية والعمل الجاد واحترام الآخرين، وقال في هذا الشأن: «على الشباب العمل كثيرا ولا يؤخذ عطلة أبدا عليه التضحية بالعطلة ليصل لمبتغاه.. أنا لم آخذ عطلة من سن 14 إلى 20 سنة، كنت أبقى للعمل وتطوير إمكاناتي»، وأضاف:«الاحترام هو أهم شيء في الحياة، ولكي تكون محترما يجب أن تحترم الآخرين».