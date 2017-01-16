بالفيديو .. ما الذي قاله رونالدو عند مشاهدة فيلم ليونيل ميسي

رصدت قناة "ذا فوتبول ريبابلك" البريطانية رد فعل نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو عند مشاهدته فيلما وثائقيا لمسيرة اللاعب الأرجنتيني النجم ليونيل ميسي.

وعرضت القناة في تقريرها، سخرية كريستيانو رونالدو من الفيلم الوثائقي عن سيرة ميسي، والذي صدر في 1 جانفي 2015 في إسبانيا، فقد علق كريستيانو على مقولة أم ميسي لابنها الصغير "ستصبح أفضل لاعب كرة قدم"، قائلا: "أشك في ذلك يا صديقي".

وسخر كريستيانو من قول أحد مقدمي برامج كرة القدم عندما قال: "نادرا ما أرى لاعبا يركض بتلك السرعة والكرة ملاصقة لقدمه"، قائلا إنه "من الواضح جدا أنهم لم يروني وأنا ألعب كرة القدم"، كما سخر من السعر الزهيد للقرص المدمج "DVD" للفيلم الوثائقي معتبرا إياه إهانة للاعب الأرجنتيني.