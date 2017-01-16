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حفيظ دراجي.. تعادل المنتخب الوطني أمام زيمبابوي منطقي

  • 16/01/2017
  • النهار أون لاين
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حفيظ دراجي.. تعادل المنتخب الوطني أمام زيمبابوي منطقي تحميل الملف

كشف الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، أن تعادل المنتخب الوطني أمام نظيره الزيمبابوي هو تعادل منطقي.

وقال حفيظ دراجي في اتصال مع قناة النهار، أن أداء المنتخب الجزائري هو نفسه في الدورات السابقة، مشيرا أن الجزائر متعودة على مثل هذا الأداء في كل مبارة افتتاحية في نهائيات كأس أمم إفريقيا أو نهائيات كأس العالم. وأضاف المتحدث أن المباراة الأولى لابد أن تكون درسا للاعبين والمدرب حتى لا يقع في نفس الأخطاء خلال المبارتين القادمتين أمام تونس والسنغال، كما كشف حفيظ دراجي أن المنتخب الوطني يعاني من نقائص لابد من تداركها.

تصريح الإعلامي حفيظ دراجي في الفيديو المرفق: 

 


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موضوع : حفيظ دراجي.. تعادل المنتخب الوطني أمام زيمبابوي منطقي
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