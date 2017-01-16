مدرب المنتخب التونسي.. لا مجال للخطأ أمام المنتخب الجزائري

اعتبر مدرب المنتخب التونسي هنري كاسبرزاك مساء أمس الأحد أن المقابلة التي ستجمع فريقه بالمنتخب الجزائري يوم الخميس بملعب فرانسفيل برسم اليوم الثاني من نهائيات كأس إفريقيا للأمم للمجموعة الثانية ستكون مصيرية.

وأكد ناخب نسور قرطاج في ندوة صحفية إثر هزيمة أشباله أمام المنتخب السنغالي (2-0) أن اللقاء مع الفريق الجزائر سيكون صعبا وأنه سيشكل منعطفا مصيريا من أجل التأهل للدور الثاني من المنافسة. يذكر أن المنتخب الجزائري لم يدخل المنافسة بالشكل الجيد حيث أرغمه مقاتلو زيمبابوي على التعادل (2-2). وبعد أن تأسف لهزيمة فريقه وضياع عدة فرص للتسجيل قال الناخب التونسي أنه سجل العديد من الايجابيات خلال اللقاء وأن السنغال أثبت عن جدارة أنه فريق قوي ومتماسك. من جهته أبرز الناخب السنغالي أليو سيسي فضل أشباله في هذا الانتصار مشيدا بروحهم القتالية لاسيما خلال الشوط الثاني الذي أظهر فيه التونسيون عزيمة على العودة بالنتيجة. في اليوم الثاني من المنافسة سيتواجه المنتخبان الجزائري والتونسي في مقابلة واعدة في حين سيلعب السنغال تأهلة أمام زيمبابوي.