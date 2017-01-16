فايسبوكيون يسخرون.. بلخيثر " طريق شرق_غرب" وسليماني "يماركي فالظلمة"

الأرشيف
أكد وزير الإتصال حميد قرين، اليوم الإثنين، أن هناك بعض القنوات الأجنبية هدفها اشعال نار الفتنة في الجزائر.
يمثل اليوم الإثنين لاجئ جزائري يبلغ من العمر 27 عاما أمام القضاء الألماني ، لمحاكمته بتهمة إضرام النّار في مركز
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
تراجعت فاتورة واردات الحبوب المتمثلة في القمح والذرة والشعير، بما يقارب 19 بالمائة خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2016 مقارنة
توفي المعتقل الفلسطيني الشاب محمود بصيلة، اليوم الاثنين، في أحد السجون الاحتلال الصهيوني، حسبما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.
أوقفت الشرطة الاسبانية، اليوم الاثنين، في مدينة سان سيباستيان شخص من أصول مغربية والذي كان حسب وزارة الشؤون الخارجية
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