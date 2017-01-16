سوداني يصاب وغيابه وارد بنسبة كبيرة في مباراة تونس

من المتوقع أن يغيب لاعب المنتخب الجزائري هلال العربي سوداني، بنسبة كبيرة في اللقاء الذي سيجمع الخضر بنظيره التونسي، يوم الخميس، المقبل لحساب نهائيات كأس أمم افريقيا 2017 التي تجرى حاليا في الغابون.

وأفاد موفد النهار، أن اللاعب الدولي سوداني تعرّض لإصابة سببت له آلام كبيرة مما لم يسمح له بالتدريب مع رفقائه، صبيحة اليوم، الأمر الذي استدعى بقائه في الفندق من أجل تلقي العلاج. للإشارة، تعادل المنتخب الجزائري ضد نظيره زيمبابوي في أولى مبارياته بكأس أمم افريقيا 2017.