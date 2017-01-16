الجزائري منصور بن عثمان ينتقل من الاتحاد الإفريقي إلى شبيبة القيروان

إنتقل الدولي الجزائري منصور بن عثمان من صفوف النادي الإفريقي إلى نادي القيروان الناشط في الدرجة الأولى من البطولة التونسية.

وقالت وسائل إعلام تونسية، أن المهاجم بن عثمان البالغ من العمر 20 عاما، الذي سبق له ولعب في صفوف وفاق سطيف، أمضى اليوم الإثنين، على عقد لفائدة الشبيبة القيروانية، موضحة، أن إنتقال الدولي الجزائري جاء على شكل إعارة. ويعتبر منصور بن عثمان من بين العناصر الواعدة والمواهب الصاعدة التي سبق أن حملت الألوان الوطنية مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة.