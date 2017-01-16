أكثر من ملياري سنتيم عائدات التسريحات والثلوج تهدد بتأجيل مواجهة السياسي

بدت ملامح الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها وفاق سطيف واضحة خلال الميركاتو الشتوي، حيث كان الهدف تخفيض المصاريف وكتلة أجور اللاعبين أكثر من استهداف تدعيم التشكيلة، حيث استفادت الخزينة من أكثر من مليارين من عائدات تسريح الخماسي حاشي 200 مليون، بولمدايس 200 مليون، دواجي 200 مليون، بعوز تنازل عن 500 مليون والمهاجم أمقران تم الاتفاق على تحويله إلي البرتغال مقابل مليار سنتيم في انتظار الترسيم، في المقابل تم صرف حوالي 400 مليون من أجل جلب الرباعي المستقدم، حيث أن الأكثر أجرة شهرية هو المهاجم بوڤروة الذي وقع مقابل 120 مليون سنتم، ما يؤكد أن الرئيس حمّار أصبح عاجزا عن سد حاجيات الفريق بسبب الأزمة المالية.

خيبة أمل وسط الأنصار بسبب الاستقدامات

تركت قائمة الاستقدامات التي أغلقت على الرباعي ايبوزيدن، بوطبة، بوڤروة وملولي خيبة أمل واسعة وسط الأنصار الذين اعتبروها لا ترتقى إلى تطلعاتهم، خاصة أن الأمر يتعلق بأسماء لم تبرهن على مكانتها في النوادي التي كانت تلعب لها، فكل من بوڤروة وبوطبة وملولي كانوا في كرسي الاحتياط، مما أثار التساؤلات حول المغزي من تدعيم تشكيلة تستهدف التنافس على لقب البطولة أو الكاس بلاعبين يعانون نقصا في المنافسة.

5مدافعين محوريين و3 لاعبين في منصب ظهير أيسر يجسد العشوائية

خلفت عملية الانتدابات عدم توازن واضح في التعداد، حيث أن جلب المدافع المخضرم ملولي رفع عدد المدافعين المحوريين إلى 5 مدافعين وهم كل من بدران، كنيش،عروسي، بوشار وملولي، من أجل التنافس على منصبين اثنين، فيما ارتفع عدد العناصر التي تلعب في منصب ظهير أيسر إلى 3 لاعبين وهم كل من بوطبة، ايبوزيدن والعمري، خاصة أن الجهة اليسرى من الهجوم يتكفل بها الثنائي حدوش وباكير، ما يجسد العشوائية التي تمت بها عملية الانتدابات.

المغترب بعوز الوحيد الذي تبقى وجهته مجهولة

يبقى وسط الميدان المغترب، عصام بعوز، الوحيد من بين الخماسي المسرح الذي مازالت لم تعرف وجهته والنادي الذي وقع له، فبعد أن ترسم انضمام دواجي إلى نصر حسين داي، وبولمدايس إلى مولودية بجاية، وأمقران إلى البطولة البرتغالية والظهير حاشي إلى فريقه السابق مونبولييه، تبقي وجهة المغترب بعوز غامضة، حيث انقطعت أخباره منذ فترة، خاصة أنه كان أول المسرحين منذ أكثر من شهر ونصف.

التشكيلة لم تجد ملعبا للتدرب بسبب الثلوج

شرع تعداد وفاق سطيف في تحضيراته استعدادا لمواجهة الجولة الأولي من مرحلة العودة أمام شباب قسنطينة، أمسية السبت القادم، حيث لم تجد التشكيلة ملعبا لإجراء التدريبات بسبب كثافة الثلوج المتساقطة، التي فرضت على الطاقم الفني اللجوء إلى القاعة لضمان التدريبات والاكتفاء بحصص خفيفة، في انتظار تحسن الأحوال الجوية وإزالة الثلوج عن أرضية ملعب 8 ماي، لمباشرة التحضيرات الجادة لمواجهة السبت القادم التي تتجه نحو التأجيل، في حالة تواصل الاضطرابات الجوية إلى غاية السبت مثلما تشير إليه التنبؤات الجوية.

تأجيل توقيع عقد ماضوي إلى الأسبوع القادم

تأكد تأجيل ترسيم الإدارة توقيع العقد مع المدرب ماضوي إلى الأسبوع القادم، بعد أن تأكدت الأخبار حول لجوء المدرب عمراني إلى لجنة المنازعات للحصول على أجوره الشهرية الأربع، حيث تبقى الإدارة برئاسة حسان حمّار تترقب قرار اللجنة، قبل ترسيم فسخ العقد مع المدرب السابق عمراني، ومن ثمة ترسيم توقيع ماضوي على العقد، وهو ما سيؤجل جلوسه على كرسي الاحتياط السبت القادم، حيث سيتكفل مساعده زرڤان بتوجيه اللاعبين. وحسب مصادر موثوقة. فقد شكل ترسيم العقد نقطة خلاف بين الرئيس حمّار وماضوي الذي أبدى استياءه من هذا الجانب.

الحارس سعدون لم يفسخ العقد

لم تفسخ الإدارة العقد مع الحارس الشاب سعدون، الذي أعلنت تسريحه من دون أن تدعوه من أجل فسخ العقد، قبل نهاية آجال الميركاتو الشتوي، ليبقى الحارس مرتبطا بعقد لموسم إضافي مع الفريق، حيث ينتظر أن تلتقيه الإدارة من أجل إيجاد حل له، خاصة أن الحارس الشاب ينتظر الضوء الأخضر من الطاقم الفني للالتحاق بتدريبات المجموعة.

آمادا يلتحق بالتدريبات والتعداد يكتمل

التحق الملغاشي آمادا، أمس، بتدريبات التشكيلة بعد أن غاب عن حصة الاستئناف قادما من فرنسا، حيث قضى أياما من الراحة، حيث تتدرب التشكيلة بكامل عناصر التعداد بمن فيهم الرباعي المستقدم الذي كان حاضرا منذ حصة الاستئناف، للتحضير مع بقية المجموعة، ما أضفى أجواء من الجدية، رغم غياب ملعب لإجراء التدريبات وتطبيق البرنامج المسطر من البداية.

الإدارة تسدد مستحقات أعوان الملاعب وتقلص المستحقات بـ500 دج

أنهت الإدارة، أمس، مسلسل مستحقات أعوان الملاعب، بعد أن أقدم أمين المال على تسوية مستحقاتهم، حيث تلقى كل عون ملاعب من بين 70 عونا 1500 دج عن كل مباراة بدلا من 2000 دج الذي تم الاتفاق عليه من البداية، وتقليص 500 دج عن كل مباراة، لكن الأعوان فضلوا تلقى هذا المبلغ بعد طول انتظار، لتضع الإدارة حدا لهذا الملف.