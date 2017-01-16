لاعبو الخضر يتجاوزون صدمة زيمبابوي بحفلة عيد ميلاد بلخيثر

مدافع النادي الإفريقي طلب إلغاءها ورفض الاحتفال مع زملائه

فضل لاعبو المنتخب الوطني بعد التعثر في مباراة زيمبابوي برسم الجولة الأولى من نهائيات كان 2017 بالغابون، الاحتفال بعيد ميلاد مختار بلخيثر، في محاولة منهم للتخفيف من صدمة الأداء غير المقنع لهم الذي كاد أن يتسبب في هزيمة فاضحة لو هدفا محرز وتألق وهاب رايس مبولحي، ورغم أن الحفلة كانت مبرمجة قبل اللقاء.

ورغم التأثر الذي ظهر على اللاعبين في نهاية المواجهة، إلا أنهم نظموا في الفندق بعد نهاية اللقاء حفلة مصغرة على شرف اللاعب بلخيثر، بمناسبة عيد ميلاده الخامس والعشرين، حيث سمحت لهم هذه الحفلة التي غاب عنها بعض اللاعبين بتجاوز التعثر وطي صفحة المباراة التي عرفت وجهين مختلفين لـ«الخضر». وقد علمنا أن اللاعب بلخيثر بعد أن علم أن طباخ المنتخب الوطني قام بتحضير كعكعة له، طلب من زملائه عدم برمجة هذه الحفلة، ولكنهم أصروا على الاحتفال لأجل نسيان ما حصل. ومن جانب آخر، زار رئيس «الفاف» محمد روراوة لاعبي المنتخب الوطني، سهرة أول أمس، في فندق «هيلكونيا مواندا»، حيث ظهر غاضبا، كما لم يتكلم مع اللاعبين وكانت له جلسة مع المدرب جورج ليكانس، الذي كان قد بقي لمشاهدة مباراة السنغال وتونس لتسجيل أفكار بخصوص المنافس القادم والاطلاع على نقاط قوته وضعفه. وكشف مصدر موثوق أن رئيس الاتحادية لام بشدة مدربه على بعض الخيارات التي اعتمد عليها، خاصة على مستوى التشكيلة الأساسية وكذلك تغييراته التي جاءت متأخرة، وقد علمنا أن رئيس الاتحادية طالب بالفوز على تونس، مؤكدا لمدربه أنه لا خيار إلا تحقيق الانتصار لأن التعادل قد لا يكون كافيا.

حصة صباحية في غياب سليماني وسوداني وراحة في المساء

تدرب، أمس،المنتخب الوطني في مواندا ببرمجة حصة تدريبية خلف أبواب مغلقة، حيث لم يسمح للصحافيين والمناصرين بمتابعة هذه الحصة الخفيفة لإبعاد التعب، والتي حضر فيها 21 لاعبا وجرت في غياب سليماني وسوداني، الذي تشير المعطيات إلى أنه مصاب وقد لا يكون قادرا على المشاركة في اللقاء القادم في انتظار تأكيد الخبر من قبل الطاقم الطبي، في حين منح المدرب لاعبيه راحة خلال مساء أمس.