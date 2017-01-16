ولد علي يراسل الخضر بعد مواجهة زيمبابوي ويحقق في تلاعبات قبل انتخابات الاتحاديات

أبدى وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، غضبه من التلاعبات الخطيرة التي حدثت خلال انتخابات الرابطات الولائية في رياضة الكاراتي و4 رياضات أخرى، خلال الأسابيع الماضية، ووعد باتخاذ إجراءات لمعاقبة المتسببين فيها وتصحيح الأمور، قبل انتخابات الاتحاديات، بعدما تم اكتشاف تدخل بعض المسؤوليين في الاتحاديات في تنصيب أشخاص بطرق ملتوية على رأس بعض الرابطات الولائية للكاراتي و الرياضات الميكانيكية ورياضات أخرى، حسبما كشفته مصادر مسؤولة في وزارة الشباب والرياضة لـ«النهار». وأكدت نفس المصادر أن وزير الشباب والرياضة وصلته تقارير سوداء عن التجاوزات، مما جعله يلوح خلال لقائه بالأمناء العامين للاتحاديات الرياضية، يوم الأحد الماضي، باتخاذ عقوبات صارمة خلال الأيام المقبلة، وفتح تحقيقات في هذه القضايا.

وقد أمرت وزارة الشباب والرياضة الاتحاديات الرياضية بعقد الجمعيات العامة العادية ثم الانتخابية، في الفترة بين 15 جانفي و28 فيفري المقبل، وحذرت الاتحاديات التي تتجاوز المواعيد المحددة، كما طلب مسؤولو الوزارة من أمناء الاتحاديات ضرورة احترام القوانين ومنع الأشخاص المعاقبين من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الاتحاديات المقبلة، مع حرمان الأشخاص الذين صدرت في حقهم متابعات قضائية وأحكام أولية من الترشح والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، كما سيتم حرمان الرؤساء المعيين سابقا وغير المنتخبين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة للاتحاديات. تجدر الإشارة إلى أن عمليات التلاعب في الاتحاديات تحدث غالبا في انتخابات الرابطات بمساعدة الموالين لهم على الوصول إلى رئاسة الرابطة، وهو ما يعني أن عدم تدخل الوزارة لتصحيح الانتخابات الولائية سيجعل الانتخابات في الاتحاديات مهزلة.

ولد على يطالب المنتخب الوطني بتفادى الإحباط

راسل وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد على، لاعبي ومسيري والطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2017 بالغابون، للرفع من معنوياتهم وتأكيد دعم المسؤوليين للخضر من أجل تحسين النتائج والتألق في «كان» الغابون، حيث أورد في الرسالة مايلي: «عقب أول مباراة لكم في كاس إفريقيا 2017 بالغابون والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما ضد منتخب زيمبابوي، أود إرسال مرة أخرى تشجيعاتي ودعمي قبيل مبارياتكم المقبلة. مباراة زيمبابوي ستكون بمثابة الديكليك بالنسبة لكم، واحترافيتكم ستسمح لكم بمواصلة الكان بشكل أفضل. أنا أدعوكم إلى عدم التأثر وعدم الإحباط وتفادي الضغط في هذه الفترة الصعبة، سنبقي إلى جانبكم ونثق فيكم».

ولد علي: «سنقضي على المحسوبية في اختيار رياضيي المنتخبات الوطنية ونتائج البطولة حاسمة»

قال وزير الشباب و الرياضة، الهادي ولد علي، إن عديد الشكاوي وصلته من بعض الرياضيين الذين تهميشهم خلال السنة الماضية، رغم نيلهم مراكز الريادة في البطولات الوطنية من طرف مسؤولين في الاتحاديات يعملون بالمحسوبية، التي وعد الوزير بالقضاء عليها، بقوله خلال لقائه بالأمناء العامين الأحد الماضي: «تلقيت شكاوى من رياضيين تحصلوا على المراتب الثلاث الأولى في البطولات ولم يتم استدعاؤهم إلى المنتخب في بعض الرياضات، هذا غير مقبول وهؤلاء يجب أن يكونوا في المنتخب، وسنحرص على ذالك ولن نقبل بأصحاب المصالح في الرياضة الجزائرية، ونأمل في تحسين نتائج المنتخبات الوطنية خلال 2017 وحتى 2020 و2021».