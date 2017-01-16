سوداني يغيب عن لقاء تونس بداعي الإصابة

سيغيب المهاجم، هلال العربي سوداني، المصاب على مستوى الفخذ، عن المباراة التي سيجريها الفريق الوطني امام تونس، يوم الخميس المقبل بملعب فرانسفيل 17:00، لحساب اليوم الثاني المجموعة الثانية، لكأس افريقيا للأمم-2017 المنظمة بالغابون 14 جانفي- 5 فيفري، حسب ما علم اليوم الاثنين، لدى الوفد الجزائري. وأصيب، لاعب دينامو زغرب، القسم الأول الكرواتي، أمس الأحد خلال مقابلة الخضر أمام زيمبابوي 2-2، ولم تكن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب، اليوم الاثنين مطمئنة. ومن المرتقب، أن يتم تغيير ثاني أفضل هدافي الفريق الوطني، في مقابلة تونس بلاعب أولمبيك ليون رشيد غزال، الذي أقحم في الدقيقة ال77 من المباراة، أمام الواريورز، كما تبقى إمكانية تغييره بالمهاجم الأخر، سفيان هني واردة. وغاب اللاعب سوداني، عن الحصة الاسترخائية التي أجراها الفريق اليوم الاثنين، على الساعة 11:00، لتلقي العلاج إلى جانب المهاجم الأخر اسلام سليماني الذي يعاني من إصابة على مستوى العضلات المقربة للفخذ. من جهتها، بدأت تونس المنافسة بخسارة، أمام السنيغال بنتيجة 2-0.