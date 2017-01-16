المنتخب المغربي يسقط أمام الكونغو الديموقراطية في الكان

لم تكن بداية المنتخب المغربي، الى كأس الامم الافريقية موفقة، إذ خسر أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية صفر-1 ، في اوييم، ضمن الجولة الاولى، من منافسات المجموعة الثالثة لكأس أمم افريقيا 2017 المقامة في الغابون. ويدين المنتخب الكونغولي الديموقراطي، بفوزه الى جونيور كابانانغا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55، مستفيدا من خطأ للحارس المغربي، منير المحمدي. وكانت ساحل العاج، حاملة اللقب افتتحت المجموعة بالتعادل، مع توغو صفر-صفر.وتصدرت الكونغو الديموقراطية، المجموعة بثلاث نقاط، مقابل نقطة لكل من ساحل العاج وتوغو، فيما خرج المغرب من الجولة الاولى دون نقاط. وتقام الجولة الثانية الجمعة، حيث يلتقي المغرب مع توغو، وساحل العاج مع الكونغو الديموقراطية. وبدا المنتخب المغربي، قادرا على الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث، بعد ان فرض هيمنته على الشوط الاول بشكل خاص، الا انه فشل في ترجمة افضليته الى اهداف، واخفق بالتالي في تحقيق فوزه الاول في البطولة القارية منذ اكثر من 5 اعوام، وتحديدا منذ تغلبه على النيجر 1-صفر في الجولة الأخيرة من الدور الاول لنسخة 2012 ، دون ان يمكنه ذلك حينها من بلوغ الدور ربع النهائي. وتعادل المغرب، في مبارياته الثلاث في نسخة 2013 ، التي ودعها من الدور الاول، ثم غاب عن نسخة 2015 ، التي كان من المفترض ان يستضيفها لكنه اعتذر تخوفا من وباء ايبولا، ما ادى الى معاقبته واستبعاده عن البطولة القارية لم يشارك اصلا في التصفيات.