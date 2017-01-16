روراوة يعقد اجتماعا مع لاعبي الخضر وهذا ما قاله

عقد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة مساء يوم الاثنين اجتماعا مع عناصر الفريق الوطني بمقر إقامتهم غداة التعادل أمام زيمبابوي بهدفين في كل شبكة، لحساب اليوم الأول لكأس إفريقيا للأمم 2017 المقامة في الغابون.

وعلى اثر خيبة أمله الكبيرة عقب هذه النتيجة غير المنتظرة أراد المسؤول الأول للاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحسيس اللاعبين تحسبا للمباراة القادمة الحاسمة أمام تونس يوم الخميس المقبل بملعب فرانسفيل. وقد ألقى رورارة خطابا تحميسيا مبرزا بأن الأمور لم تحسم بعد فيما يخص التأهل للربع النهائي لهذه الطبعة الـ31 لكأس افريقيا للأمم.

وتعهد زملاء قائد الفريق الوطني عيسى ماندي الذين ابدوا تجاوبا كبيرا ببذل كل ما في وسعهم من أجل الفوز و بالتالي تقوية حظوطهم في التأهل.

أجرى الخضر صبيحة اليوم الاثنين حصة استرخائية بمقر اقامتهم في مواندا دون المهاجم هلال سوداني الذي سيغيب عن المباراة امام تونس وكذا المهاجم إسلام سليماني.