مفاجأة .. هذا هو أغلى لاعب في العالم

أظهرت دراسة من قبل مرصد "سي.إي.إي.إس" لكرة القدم قام بها مجموعة من الأكاديميين أن نجم برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل نيمار أغلى لاعب في العالم.

ووفقا للدراسة التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن القيمة السوقية لنيمار تبلغ 216 مليون جنيه إسترليني.

وشملت القائمة لاعبين تتجاوز القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو، وحل زميل نيمار في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المركز الثاني في قائمة أغلى اللاعبين في العالم، بقيمة سوقية وصلت إلى 149 مليون جنيه إسترليني.

وجاء الفرنسي بول بوغبا المنضم الصيف الماضي لمانشستر يونايتد مقابل 89 مليون إسترليني، في المركز الثالث بإجمالي 136.4 مليون إسترليني.

وحل مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان، في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 132 مليون إسترليني، يليه نجم برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز في المركز الخامس، إذ بلغت قيمته السوقية 127 مليون إسترليني.

وجاء هداف ريال مدريد والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2016، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المركز السابع بقيمة سوقية بلغت 111 مليون إسترليني، فيما حل زميله الويلزي غاريث بيل في المركز الرابع عشر بقيمة سوقية 73.8 مليون إسترليني.

وضمت قائمة أغلى عشرة لاعبين في العالم اثنين من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما ثنائي توتنهام هاري كين (122 مليون إسترليني) وديلي آلي (96 مليون إسترليني).