تونس تستعيد خدمات اللاعب بن عمر قبل مواجهة الخضر

أكد الطاقم الطبي للمنتخب التونسي لكرة القدم، أن اللاعب محمد أمين بن عمر، الغائب يوم الأحد عن تشكيلة نسور قرطاج التي خسرت أمام السنغال (2-0) لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا بالغابون، تماثل للشفاء التام وسيكون جاهزا للقاء الجولة الثانية، الخميس المقبل أمام المنتخب الجزائري بملعب فرانسفيل.

وشارك بن عمر في التدريبات الجماعية التي أجراها منتخب تونس مساء أمس الإثنين، استعدادا لمباراته القادمة ضد ''الخضر''. من جهة أخرى، عبر لاعبو منتخب تونس عن استعدادهم لتفادي الهزيمة مجددا, وأشار لاري عزوني إلى أنهم قادرون على هزيمة الجزائر وإنعاش حظوظهم في التأهل للدور الثاني. وأضاف عزوني :"قدمنا مباراة طيبة أمام السنغال ولكن الهزيمة كانت قاسية ومن الصعب تقبلها". وتابع : "سنبذل كل ما لدينا لتدارك ما حدث، وإذا لعبنا وفق قدراتنا سنتمكن من الفوز على الجزائر". أما حمد النقاز، فقد عبر عن حسرته الكبيرة للهزيمة أمام السنغال وقال: "لم نستحق الهزيمة, يجب علينا الآن نسيان هذه النتيجة والتركيز فقط على لقاء يوم الخميس أمام الجزائر". وكان المنتخب للجزائري قد إكتفى بالتعادل (2-2) أمام زيمبابوي في خرجته الأولى برسم الموعد الكروي القاري, ويطمح هو الآخر للفوز على تونس لأجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي.