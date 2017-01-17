غضب بين أنصار يوفنتوس بعد تغيير شعار النادي

أثار تغيير شعار نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم غضب أنصاره في أنحاء العالم لعدم استشارتهم في هذا القرار.

ولجأ أنصار "السيدة العجوز" إلى مواقع التواصل الاجتماعي للإعراب عن غضبهم من قرار إدارة النادي بتغيير شكل الشعار، حيث أعرب الكثير منهم عن شعورهم بالإحباط لعدم أخذ رأيهم في اتخاذ هذا القرار. وكان نادي يوفنتوس قد أعلن أمس الاثنين عن تغيير شعار النادي في حفل رسمي حضره لاعبو الفريق الأول ورئيس النادي أندريا أنييلي الذي أكد أنه سيتم العمل بهذا الشعار ابتداء من الموسم المقبل على قميص الفريق وفي المتجر الرسمي. صرح أندريا أنييلي رئيس اليوفي خلال الحفل قائلا: "الابتكار يعني التقدم بدون نسيان هويتك، فجوهر اليوفي دائما ما تواجد وسيتواجد فوق الميدان". وأضاف : "يجب علينا أن نستمر في الانتصار خارج وداخل الميدان والتطور للوصول إلى آفاق جديدة، الشعار الجديد هو رمز الحياة بطريقة يوفنتوس".