غوارديولا يسعى لضم ميسي لمانشستر سيتي

يعول نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على مدربه الاسباني بيب غوارديولا لإقناع نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانضمام "للسيتيزنز" في صفقة قياسية، حسب ما أفادته تقارير صحفية بريطانية.

ويبدو أن المدرب الإسباني يعلم جيدا أن "الحل الأنسب" لمشاكله في مانشستر سيتي يتلخص في ضم الأرجنتيني ميسي لاعبه السابق في صفوف برشلونة. ويبدو المدرب الذي سيطر على الدوريات في إسبانيا مع برشلونة وفي البوندسليغا الألمانية مع بايرن ميونيخ غير قادر على المنافسة في الموسم الحالي بسبب تألق تشيلسي مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي. وتقول تقارير صحفية بريطانية أن إدارة مانشستر سيتي أبلغت نادي برشلونة أنها على استعداد لدفع 100 مليون استرليني من أجل ضم ليونيل ميسي. ويعاني ميسي من عدم التوصل لاتفاق مع ناديه برشلونة من أجل تجديد العقد والذي ينتهي بعد 18 شهرا وهو ما قد يدفع الباب أمام اللاعب للتفكير في الرحيل عن ملعب كامب نو في الصيف المقبل.