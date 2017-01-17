محرز يصف مباراة الجزائر- تونس بالنهائي

وصف الدولي الجزائري رياض محرز المباراة التي سيلعبها ''الخضر'' أمام تونس الخميس بالنهائي، مشددا على ضرورة الفوز بها باعتبار أنه وزملاؤه وضعية غير مريحة بعد الجولة الأولى من نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تتواصل بالغابون.

وصرح محرز لراديو مونتي كارلو قائلا : "إنها مباراة محلية، ستكون صعبة للغاية، سيما وأن طريقة لعب الفريقين تتشابه إلى أقصى الحدود. يمكنني أن أشبه اللقاء بالنهائي. علينا الفوز به، خاصة وأننا لم نسجل انطلاقة جيدة في الدورة". وكان محرز قد جنب المنتخب الجزائري الهزيمة أمام زيمبابوي عندما سجل هدف التعادل في الدقيقة ال82، وهو الهدف الشخصي الثاني له في المباراة التي انتهت بهدفين لمثليهما. من جانبه، تكبد المنتخب التونسي الهزيمة في خرجته الأولى أمام السنغال بثنائية نظيفة، ما يعني أن الفريقين الجارين سيبحثان عن الفوز يوم الخميس بملعب فرانسفيل (17:00سا) لإنعاش الحظوظ في سباق التأهل إلى ربع النهائي بعدما قطعت السنغال خطوة مهمة لافتكاك البطاقة الأولى عن المجموعة الثانية. ونفى محرز، مسجل أول ثنائية في ''كان-2017'' التي يتصدر بها ترتيب هدافي المسابقة مؤقتا، أن تكون له أية طموحات شخصية في هذه الدورة، مؤكدا بأن ما يهمه هو "الإنجاز الجماعي وليس الفردي". واعتبر لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، المتوج مؤخرا بالكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2016، بأنه من الخطأ ترشيح الجزائر أو أي منتخب آخر للظفر باللقب الإفريقي، معترفا بصعوبة كل المباريات في كأس إفريقيا.