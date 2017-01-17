إدراج محمد أبوتريكة ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية في مصر

أعلنت مصادر قضائية في مصر، إنَّ لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة، أدرج رسميًا على قائمة الشخصيات الإرهابية، وفقًا لأحكام قانون الكيانات الإرهابية، بعد تأييد محكمة الجنايات المختصة لطلب إدراج المتحفظ على أموالهم بقرار من لجنة حصر أموال الإخوان. وأوضحت المصادر، أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات، بإدراج أبوتريكة، ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية، تضمن 1500 اسم من الشخصيات، التي تحفظت على أموالها لجنة حصر أموال الإخوان. وتجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية، للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في الوقائع المصرية.