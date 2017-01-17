الفاف تعاقب مولودية سعيدة بـ4 مباريات دون جمهور وإنهزامها على البساط أمام مولودية العلمة

عاقبت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة الجزائرية لكرة القدم، فريق مولودية سعيدة بأربعة لقاءات دون جمهور مع إقرار خسارته في المباراة أمام مولودية العلمة والتي توقفت في الدقيقة الـ 83 يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة الـ 16 من الدوري المحترف الثاني، بالإضافة إلى غرامة مالية ب200 ألف دينار. شهدت المباراة رمي انصار الفريق المحلي للمقذوفات على ارضية الميدان مصيبة الحكم الرابع لتتوقف المباراة في الدقيقة ال83، كما تعرضت كراسي المدرجات الى التكسير، بعد ان كانت النتيجة 2-0 لصالح الزوار. كما تمت معاقبة كل من لاعبي مولودية سعيدة بن جلول بن عودة ومولودية العلمة محمد بورحلة، اللذين تم طردهما خلال المباراة، بثلاث مقابلات حسب المصدر نفسه.