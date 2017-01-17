التشكيلة تلجأ إلى ملعب عين لحجر هروبا من الثلوج واستياء اللاعبين من حمّار

لجأت التشكيلة، أمس، إلى ملعب بلدية عين لحجر القريبة من مدينة سطيف، من أجل ضمان إجراء حصة تدريبية على أرضية الميدان التي لم تتعرض إلى تساقط كثيف للثلوج، وهو ما كان محل ارتياح الطاقم الفني، حيث كانت الإدارة قد أطلقت حملة بحث على مستوى 60 بلدية التابعة لولاية سطيف، من أجل إيجاد ملعب للتدرب، بعد أن كانت التشكيلة قد واصلت تدريباتها داخل القاعة لليوم الثالث على التوالي، وقبل يومين عن موعد مواجهة الجولة الأولي، من دون أن تتمكن التشكيلة من التدرب على أرضية الميدان، الذي يسمح للمدرب بوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية ومنهجية اللعب، ما جعل الطاقم الفني يبدي انزعاجه من هذه الوضعية التي قد تنعكس سلبا على جاهزية التعداد تحسبا لمواجهة السبت.

في سياق متصل، يبقى احتمال تأجيل المباراة جد وارد في حال تواصل تساقط الثلوج إلى غاية الجمعة، خاصة أن عملية إزالة الكميات الهائلة من الثلوج التي توجد علي أرضية الملعب صعبة، إضافة إلى أن التنبؤات الجوية تشير إلى تواصل سقوط الثلوج إلى غاية يوم الجمعة القادم.

أمقران مشوش ذهنيا بسبب تأجيل سفره إلى البرتغال

لم يفهم المهاجم أمقران ما يحدث له، هذه الأيام، بعد أن تم تأجيل سفره إلى البرتغال من أجل حسم مصير احترافه للمرة الثالثة، فبعد أن كان قد حضّر نفسه من جميع الجوانب من أجل السفر، أمس الثلاثاء، وصله اتصال من الرئيس حمّار طلب منه التريث إلى الأسبوع القادم، من دون أن يتلقى المهاجم أي توضيحات، ما جعله مشوش ذهنيا بين البقاء أو المغادرة، حيث لن يكون بنسبة كبيرة معنيا بحضور مواجهة شباب قسنطينة، رغم حضوره التدريبات بشكل مستمر طيلة الأسبوع.

زرڤان سيوجه اللاعبين بسبب عدم توقيع ماضوي لعقده

لم تحدد الإدارة موعدا مع المدرب ماضوي من أجل ترسيم توقيع العقد، ومن ثمة التعجيل في إيداع العقد اليوم الأربعاء أو غدا الخميس على طاولة الرابطة المحترفة، من أجل استخراج الإجازة التي تسمح للمدرب بالجلوس على كرسي الاحتياط، خاصة أن الرابطة ستكون في عطلة يومي الجمعة والسبت، ما يؤكد أن المدرب ماضوي يتجه نحو عدم ترسيم توقيعه على العقد إلى الأسبوع القادم، حيث سيتكفل زرڤان بتوجيه اللاعبين، مثلما فعل خلال المباريات السابقة.

اللاعبون يكشفون فضيحة تلقي أربعة منهم أجورهم خفية

أحدث إقدام الرئيس حمّار على تسديد جزء من الأجور الشهرية العالقة لأربع لاعبين ضجة حقيقية وسط التعداد، خاصة بعد أن وصل الخبر مسامع بقية عناصر التعداد، الذين تأكدوا منه من مصادر على مستوى البنك، ما جعلهم يواجهون الرئيس حمّار بالحقيقة، ويطالبون بالتعجيل في الحصول على أموالهم، وهي القضية التي زادت من حالة الإحباط وسط عدد من اللاعبين، بسبب المعاملة التي يلقونها، حيث لازالت قضية المستحقات العالقة تشغل اللاعبين، وسط الأزمة الخانقة التي تمر بها خزينة الفريق.

الإدارة تجلب إجازات بوڤروة.. ايبوزيدن وملولي اليوم

ينتقل ممثل عن إدارة وفاق سطيف، اليوم، إلى العاصمة وبالضبط إلى مقر الرابطة المحترفة، قصد جلب إجازات الثلاثي بوڤروة، ايبوزدين وملولي، بعد أن كانت الإدارة قد أودعت ملف طلب تأهيل الثلاثي، يوم الأحد الفارط، وسيكون الثلاثي تحت تصرف الطاقم الفني إذا أراد الاعتماد عليه، السبت القادم، وكانت الإدارة قد جلبت إجازة المستقدم الأول بوطبة والحارس بلهاني الأسبوع الفارط.

ناجي يواصل الغياب وماضوي يترقب التحاقه

يواصل المهاجم رشيد ناجي الغياب عن التدريبات، ومن ثمة عدم حضور مواجهة الجولة الأولى من مرحلة العودة، بسبب الآم على مستوى العضلة الخلفية للساق التي أبعدته لفترة طويلة، بعد أن اكتفي بالمشاركة في 5 مباريات طيلة مرحلة الذهاب، ويبقى المدرب ماضوي يترقب عودة اللاعب إلى المنافسة، خاصة أن خط الهجوم يبقى الهاجس الأكبر ومصدر قلق حقيقي للطاقم الفني.

خذايرية يحظى بمعاملة خاصة من مدرب الحراس وخيري مستاء

يلقى الحارس المغترب سفيان خذايرية معاملة جد خاصة من قبل مدرب الحراس العائد برارمة، توحي أن الأمور تتجه نحو الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية، منذ مواجهة الجولة الأولى السبت القادم، على حساب زميله الحارس الأساسي خيري، الذي أبدى استياء من الوضعية الجديدة التي ستجعله يكتفي بكرسي الاحتياط، كما تبقى العلاقة الجيدة التي تربط المدرب ماضوي الذي كان وراء استقدام خذايرية إلى وفاق سطيف قبل 4 مواسم، لتزيد من ترشيح الحارس المغترب لاستعادة مكانته .

الاجتماع الأمني لمواجهة «السياسي» ينعقد اليوم و3 آلاف تذكرة للسنافر

تعقد الإدارة بالتنسيق مع كامل الجهات المعنية بتنظيم المباراة، الاجتماع الأمني الذي يشرف عليه مدير الملعب بصفته ممثلا عن الولاية، بحضور مصالح الأمن، الحماية المدنية وممثل عن فريق وفاق سطيف، من أجل وضع الترتيبات التنظيمية لإنجاح تنظيم المباراة، حيث سيواصل المنظمون وضع المدرجات الخاصة تحت تصرف أنصار الشباب التي تتسع لأكثر من 3 آلاف مناصر.