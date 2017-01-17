ليكانس: مباراة زيمبابوي من الماضي ونحضر بكل قوة لمواجهة تونس

طالب الناخب الوطني، جورج ليكانس، بضرورة طي صفحة التعثر الذي مني به الخضر في الجولة الأولى من نهائيات كاس أمم إفريقيا المقامة بالغابون أمام زيمبابوي، وشدد على ضرورة التركيز جيدا على مقابلة الغد التي ستجمع رفقاء غولام بالمنتخب التونسي، وهي المباراة التي لن تكون سهلة وستكون حاسمة في سباق التأهل الى الدور الثاني، ورغم أن التقني البلجيكي سبق له أن أشرف على العارضة الفنية للمنتخب التونسي، إلا أنه بقي في الملعب يوم اللقاء وتابع المباراة التي جمعت أشبال كاسبارجاك بالمنتخب السنغالي، والتي انتهت بفوز الأخير بثنائية من دون مقابل. وقال ليكانس في تصريح للتلفزيون العمومي: «بقيت في الملعب لمتابعة مباراة السنغال وتونس، لا يمكن أن نبقى في الماضي ونتحدث عن مباراة زيمبابوي، علينا النظر إلى ما ينتظرنا غدا ونحضر بكل قوة لمواجهة تونس».

بونجاح: «لاعبو النجم خاوتي لكنني سأسجل وأفرح الشعب الجزائري»

توعد مهاجم الخضر، بغداد بونجاح، زملاءه السابقين في النجم الساحلي خصوصا الحارس البلبولي ومحمد أمين بن عمر، حيث نشر عبر حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة كتب فيها إن زملاءه السابقين في النجم الساحلي بمثابة إخوته، إلا أنه سيسجل على المنتخب التونسي في لقاء الغد لأفراح الشعب الجزائري الذي يعلق آمالا كبيرة على المنتخب الوطني، وكتب بونجاح: «البلبولي وبن عمر ولاعبو النجم إخوتي، لكنني سأسجل في مرماكم وأفرح الشعب الجزائري»، وهناك احتمال كبير أن يكون مهاجم السد إحدى مفاجآت المدرب الوطني في لقاء الغد، خاصة في ظل الفرص الكثيرة التي أهدرها سليماني أمام زيمبابوي، وعجزه عن بلوغ الشباك لمدة قاربت سنة كاملة مع المنتخب، حيث يعود آخر هدف سجله اللاعب إلى مارس 2016 أمام إثيوبيا في التصفيات.