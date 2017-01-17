المنتخب المصري يتعادل سلبيا مع مالي

تعادل المنتخب المصري سلبيًا أمام مالي ، في افتتاح مشواره ببطولة كأس أمم افريقيا ، باللقاء الذي جمعهما على ملعب بورت جنتيل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، بالبطولة التي تستضيفها الغابون. وتعرض الحارس الشناوي، بعد مرور 20 دقيقة من البداية اللقاء لإصابة خلال تصديه لمحاولة موسى ماريغا مهاجم مالي لهز شباك مصر،من تسديدة أبعدها الحارس الشاب، عن مرماه بصعوبة بالغة. وشارك الحضري 44 عاما ويومان، في البطولة للمرة السابعة، وبفارق مرة واحدة عن الرقم القياسي لريغوبير سونغ مدافع الكاميرون، والمصري أحمد حسن. وستلتقي مصر السبت المقبل مع أوغندا بينما تلعب غانا مع مالي في اليوم ذاته. وتصدرت غانا المجموعة بثلاث نقاط بفضل فوزها 1-صفر على أوغندا.