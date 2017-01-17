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لهذا السبب فخور بالجزائريين وأتمنى تتويج السينغال بكأس إفريقيا لأول مرة

  • 17/01/2017
  • سميرة.ل
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لهذا السبب فخور بالجزائريين وأتمنى تتويج السينغال بكأس إفريقيا لأول مرة تحميل الملف

عبّر المهاجم السينغالي ديمبا با عن افتخاره بالمنتخب الجزائري وشعبه، وأكد أنه فخور بافتخار الجزائريين ببلدهم، وقال لاعب شنغهاي شينهوا الصيني في تقرير لقناة «بيين سبورتس» القطرية في رده حول رأيه في المنتخب الجزائري الذي يتواجد في نفس مجموعة منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا بالغابون:«الجزائر؟ ماذا يمكنني أن أقول عن الجزائر؟.. الفخر.. الفخر بالوطن»، وأضاف:« وأنا فخور بهم لأنهم فخورون ببلدهم.. لأنه هنالك من لا يفتخر ببلده وهذا ليس من طبع الجزائريين». ويغيب المهاجم السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي عن منتخب بلاده في كأس إفريقيا بسبب معاناته من إصابة خطيرة، بعدما تعرض لكسر خطير على مستوى الساق خلال إحدى مباريات فريقه في الدوري الصيني في جويلية الماضي، ووعد ذات المتحدث بالتنقل إلى السينغال ومشاركة الأنصار واللاعبين أفراحهم في حال فاز منتخب بلاده بكأس إفريقيا، وأكد أنه سيصعد مع اللاعبين في الحافلة رغم أنه ليس ضمن مجموعة المنتخب، وتمنى تتويج المنتخب السينغالي بالتاج الإفريقي لأول مرة في تاريخه.

 

موضوع : لهذا السبب فخور بالجزائريين وأتمنى تتويج السينغال بكأس إفريقيا لأول مرة
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