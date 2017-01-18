بعد تعادل مصر .. العرب يفشلون في تحقيق الفوز بالدور الأول

فشل المنتخب المصري لكرة القدم، الثلاثاء، من تحقيق نتيجة الفوز على نظيره المالي، واكتفى بالتعادل معه خلال المباراة التي جرت بينهما على ملعب " بور جونتي" لحساب الجولة الأولى من منافسات الدور الأول لنهائيات كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها دولة الغابون.

وعقب هذا التعادل احتل الفراعنة المرتبة الثانية إلى جانب خصمه مالي بنقطة واحدة وراء المنتخب الغاني صاحب المركز الأول بثلاث نقاط بعدما فاز في وقت سابق اليوم على نظيره الأوغندي بهدف نظيف.

وجدير بالذكر أن المنتخبات العربية المشاركة في النسخة 31 لنهائيات بطولة أمم أفريقيا فشلت في تحقيق نتيجة الفوز خلال مبارياتها الأولى بالدور الأول، وذلك بعد تعادل الجزائر مع زيمبابوي بهدفين لمثلهما وخسارة تونس أمام السينغال بهدفين نظيفين وسقوط المغرب أمام الكونغو بهدف نظيف، وتعادل مصر مع مالي.