مهدي مصطفى يعلن اعتزال اللعب دوليا

أعلن الدولي الجزائري ولاعب نادي باستيا الفرنسي لكرة القدم مهدي مصطفى رسميا اعتزاله اللعب دوليا. وأكد مصطفى في تصريحات صحفية اعتزاله اللعب دوليا بعد تجربة مع ''الخضر'' انطلقت في عام 2010.

ولعب مصطفى 26 مباراة دولية ولم يسجل أي هدف، وشارك مع ''الخضر'' في بطولة أمم افريقيا 2013 ومونديال 2014. ولم يستدع اللاعب صاحب الـ 32 عاما إلى المنتخب الوطني منذ كأس العالم 2014 بالبرازيل، أي منذ مغادرة البوسني وحيد خاليلوزيتش العارضة الفنية للمنتخب الجزائري، حيث كان الأخير يعتمد عليه كثيرا. ويشغل مصطفى مركزي ظهير أيمن ولاعب ارتكاز, وشارك هذا الموسم في 17 مباراة مع باستيا.