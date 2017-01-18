دريد.. الخضر لا يملكون شخصية ومباراة زيمبابوي أظهرت وجههم الحقيقي

أكد حارس المنتخب الوطني السابق، نصر الدين دريد، أنّ المباراة التي جمعت المنتخب الوطني، أمام نظيره الزيمبابويّ، أظهرت الوجه الحقيقي للخضر.

وبرّر دريد تصريحه، خلال استضافته في ستاد الكان الذي يبث على قناة النهار، أن المدربين الأربعة الذين قدموا للخضر لم يظهروا خطّة معينة، قائلا "إن اللاعبين أمام زيمبابوي كانوا يلعبون بعشوائية وكان لعب فردي..فالمنتخب لا يملك شخصية واضحة".

دريد.. تونس أحسن فريق في مجموعة الجزائر

ومن جهة ثانية، قال نصر الدين دريد، إن المنتخب التونسي، يملك من الخبرة التي ترشحه ليكون أحسن فريق في مجموعة الجزائر، قائلا " تونس تملك التنظيم التكتيكي الذي يفتقره المنتخب الجزائري، ولديها لاعبين ذو خبرة في كأس أمم افريقيا".