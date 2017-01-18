مدرب المنتخب التونسي... مباراة الجزائر ستكون مفتوحة ومنطلق الحسابات سيفرض نفسه

كشف مدرب المنتخب التونسي هنري كاسبرزاك، اليوم الأربعاء، أن مبارة الجزائر ستكون مفتوحة، مؤكدا أن منطق الحسابات سيفرض نفسه.

وقال المدرب التونسي، خلال ندوة صحفية بالغابون، نقلها تلفزيون النهار على المباشر، إن متخبه حضرا في ظروف جيدة لمباراة الخضر، موضحا أنه يعمل على رفع معنويات لاعبيه خاصة بعد الخسارة التي عرفها أمام منتخب السنغال. وأضاف، أن المباراة ليست بين المدربين بل بين مجموعة من اللاعبين الكبار في الفريقين. وكشف المدرب التونسي، أن فريقه ليش لديه خيار سوى الفوز أمام الناخب الوطني لأنه في حال الهزيمة سيخرج من سباق التتويج بكأس أمم إفريقيا. ومن جهته، قال قائد المنتخب التونسي، ايمن المثلوثي، إن مباراة الجزائر صعبة ومصيرية، مؤكدا أنهم مستعدون لتقديم مباراة كبيرة وإسعاد الجماهير التونسية.

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