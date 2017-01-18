ليكنس.. أنا لست ساحرا لأحقق نتائج خارقة.. وكويسي يرد

قال الناخب الوطني جورج ليكنس، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية بالغابون قبيل ساعات عن إنطلاق مباراة الخضر أمام تونس، أنّه ليس سارحًا لتحقيق نتائج خارقة مع المنتخب الوطني في ظرف شهرين.

وعلق اللاعب الدولي السابق، مصطفى كويسي، على التصريح في إتصال هاتفي مع قناة النهار، بالقول: "هذه التصريحات غريبة نوعًا ما، مشيرًا أن مثل هذه التصريحات لا يجب أن تقال خاصة مع إتقراب موعد المباراة الحاسمة". وأضاف، أنّه متفاجئ من خرجات ليكنس، موضحًا أنّه هنالك تناقد في تصريحاته. ورجح مصطفى كويسي، أنّ هذه التصريحات الغريبة تعود إلى الضغط الّذي يواجهه الناخب الوطني.

وبخصوص إحتمالية غياب حرس مرمى الخضر رايس مبولحي وتعويضه بمليك عسلة، قال كويسي، أنّ الناخب الوطني سيغامر، رغم أنّ عسلة لديه مؤهلات وقدورات، موضحًا أنّ مبولحي يلعب دورًا مهما في حراسة المرمى، ولولا مبولحي لكان الخضر قد تجرعوا طعم الخسارة في المباراة الأولى أمام زيمبابوي.